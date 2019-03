Cette année est riche en nouveautés pour la gamme A de Samsung.

Les noms des trois mobiles (le A90, le A 20 et le A40) font couler beaucoup d’encre et sont, notamment apparus sur le site de la firme. Et pour confirmer cette information, le A40 est même apparu dans une boutique en ligne néerlandaise. Ce dernier serait même en précommande pour un prix de 249 euros.

Galaxy A40 : à quoi s’attendre ?

Ce ne sont donc plus des rumeurs, il y aura bien un Galaxy A40. Déjà disponible en précommande dans certains pays européens, voici toutes les informations techniques concernant ce smartphone :

Écran : 5,9 pouces

Exynos 7885

RAM : 4GO

Capteur photo arrière : 16 mégapixels + 5 mégapixels

Capteur photo avant : 25 mégapixels

Mémoire interne : 64 Go

Batterie : 4 000 mAh

Connectivité : USB C

OS : Android 9 Pie

Dimensions : 144.3 x 7.9 mm

Prix et date de sortie officielle

Lorsqu’il sera commercialisé en France, le prix de ce téléphone ne devrait pas être très différent de celui proposé sur le site de vente en ligne basé aux Pays-Bas. Et s’il n’y a plus l’ombre d’un doute sur la sortie officielle de ce modèle, la date exacte n’a pas encore été communiquée.