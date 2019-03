Un problème taille XXL.

À ce jour, aucune expédition spatiale 100% féminine n’a été effectuée sous l’égide de la NASA. Sur les 214 sorties réalisées, seuls des hommes ou une équipe comprenant un homme et une femme ont pris part aux missions, et ce, depuis 1998 (date du début de l’assemblage de la station). Et si une sortie dans l’espace a bien été prévue cette année pour deux femmes astronautes, la NASA vient d’annoncer son annulation pour une question… d’équipement non adapté.

Une annulation causée par un problème de taille

En réalité, ce n’est pas d’une annulation qu’il s’agit, amis d’un remplacement au pied levé. Selon le programme de la NASA, les Américaines Christina Koch et Anne McClain étaient censées effectuer la prochaine sortie spatiale du 28 mars 2019. Mais Nick Hague, un homme donc, devra prendre la place d’Anne McClain. Raison invoquée : un problème de tenue.

Anne McClain et Nick Hague ont déjà effectué, la semaine dernière, une sortie spatiale. Mais durant le voyage, celle-ci s’est rendu compte que la taille médium de la partie supérieure dure du torse de sa combinaison lui allait mieux. Or, un seul torse de cette taille peut être préparé d’ici la date prévue pour la sortie 100 % féminine. La NASA a donc décidé de la faire porter à Koch.

Selon l’explication de l’agence spatiale, les combinaisons pour les sorties sont un assemblage de parties qui sont conçues pour aller à chaque astronaute. Pour parer à toute éventualité, deux pièces de chaque taille de partie supérieure de combinaison sont toujours disponibles. Sauf que l’une des tailles moyennes est une pièce de rechange qui demande une préparation de douze heures pour ce genre de sortie.

Mais alors, que s’est-il passé ?

Contrairement aux apparences, il ne s’agirait pas d’un manque de préparation de la NASA. En réalité, l’équipe qui se charge des combinaisons de chaque astronaute doit s’assurer que chaque tenue convienne parfaitement à chaque astronaute.

Toutefois, la taille peut évoluer une fois que l’astronaute est en orbite. Même si une préparation est obligatoire durant les entraînements, rien ni personne ne peut simuler complètement ce qui se passe réellement lors de sorties spatiales.