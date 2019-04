Premières images d’un trou noir : suivez le dévoilement en direct

L’Event Horizon Telescope Collaboration (un consortium international d’astrophysiciens) dévoile en ce moment les premières images d’un trou noir prises par le téléscope du même nom.

Six conférences se tiennent à travers le monde pour présenter les images, qui seront par ailleurs diffusées en direct. Celles-ci pourraient, ou non, remettre en cause la théorie de la relativité d’Einstein, selon laquelle l’attraction gravitationnelle exercée par les trous noirs est telle que rien ne peut s’en échapper, ni la matière ni la lumière.

Suivez en direct la conférence de Bruxelles dans la vidéo ci-dessous.