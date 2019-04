5 manières de vous changer les idées à la pause du midi

Les études le montrent : utiliser sa pause du midi pour se changer efficacement les idées, c’est une étape essentielle d’une vie saine. Plusieurs manières d’y parvenir : sortir, se relaxer, jouer, tous les moyens sont bons pour ne plus penser au travail, ne serait-ce que pendant une heure ou une demi-heure.

Voici nos cinq recommandations pour vous changer les idées pendant votre pause lunch.

Écoutez de la musique

Plus besoin de le prouver, la musique est une échappatoire. Avec l’arrivée de Spotify et autres applis de musique, il n’a jamais été aussi simple de se faire ses petites playlists personnelles. Pourquoi ne pas vous installer sur un divan ou sur un banc à l’extérieur (quand le temps le permet) pour laisser la musique vous emporter ? Les compilations déjà formées par Spotify sont l’idéal : vous y trouverez des centaines de morceaux chill et relax sans avoir à chercher des heures.

Et avec les nouveaux à réduction de bruit, de Bose ou Sennheiser pour ne citer qu’eux, l’évasion est totale.

Pratiquez la méditation

Que ce soit sur iPhone ou Android, des centaines d’applications de méditation ont fleuri sur vos smartphones, la majorité gratuites. Citons par exemple Heaspace, The Mindfulness App, Calm, Mindbody… Elles sont toutes plus imaginatives et complètes les unes que les autres et s’avèrent des idéales dans votre démarche de méditation.

Pourquoi ne pas profiter de cette mine de ressources pour pratiquer le Ôm et la position du lotus ? Il existe plusieurs dizaines de techniques de méditation, reflétées par la diversité des applis de méditation.

À vous de choisir. Mais surtout… inspirez fort, expirez fort. Ne pensez pas au travail.

Jouez à Bubble Shooter

Un canon, des balles de couleur, des lignes à éliminer… Si les jeux de type Bubble Shooter ont eu tant de succès depuis l’ère des bornes d’arcade, c’est parce qu’ils sont simples, instantanément divertissants et tellement gratifiants quand on gagne.

Bonne nouvelle : le site BubbleShooterGratuit.fr réunit tous les jeux de Bubble Shooter disponibles en ligne, réunis par des fans du concept. Pas besoin d’aller chercher pendant des heures sur Google, ils sont tous là. C’est coloré, ça pop, ça explose… et surtout ça fait travailler vos méninges. L’équation parfaite pour oublier vos tracas au travail.

Oubliez les consoles modernes et les graphismes tonitruants, le gameplay c’est la clé. Avec Bubble Shooter, le fun est instantané.

Faites de l’exercice

En plus de libérer des toxines, faire de l’exercice permet de s’aérer la tête en se concentrant sur soi-même et en mettant son corps à rude épreuve. C’est pourquoi autant d’employés de bureau troquent leur costume pour un survêtement le midi.

Faites de même et mesurez vos progrès, en utilisant une montre connectée comme les Fitbit, qui vous permettent de vous rendre compte exactement des progrès accomplis, des calories perdues, de la distance parcourue et de votre rythme cardiaque.

Rester assis est mauvais pour la santé, le moral et le dos. Enfilez votre montre, vos running shoes et votre survêtement, et en route !

Mettez-vous au podcast

Média hybride existant depuis l’arrivée d’internet, le podcast permet d’écouter émissions de radio, documentaires, séries, débats, stand-up, conférences, tout ce que l’audio peut offrir. Et avec l’ère smartphone, le podcast a littéralement explosé et vu l’émergence de milliers de stations indépendantes à travers le monde.

Il suffit pour en profiter d’utiliser son appli dédiée : sur Apple, celle-ci s’appelle sobrement «Podcasts», sur Android, elle se décline sous plusieurs noms, payants ou gratuits, comme Castbox, Audible, Radio Addict, Pockets Casts, etc.

Avec le podcast, un monde parallèle s’ouvre à vous, et soudain la moindre tâche devient intéressante : marcher, s’asseoir, faire les course… Même par temps de pluie, vous aurez envie de sortir pour avoir une excuse et écouter des podcasts.