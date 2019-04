Le Google Play Store permettrait de gérer les mises à jour de votre smartphone

Une nouvelle fonctionnalité du Google Play Store très intéressante!

Depuis des années, Google s’est lancé un défi de taille : améliorer au maximum la livraison des mises à jour des appareils Android. En effet, si vous utilisez ce système d’exploitation, vous avez certainement remarqué que pour la mise à jour d’Android, il faut passer par les paramètres. En offrant cette nouvelle mise à jour aux utilisateurs, cependant, ces derniers n’auront plus besoin de passer par des étapes fastidieuses pour profiter de la dernière version d’Android.

Android, une grande mosaïque

S’il s’agit d’un véritable défi pour Google, c’est surtout parce qu’il existe un très grand nombre de smartphones, d’appareils et de tablettes tournant avec le système Android. Or, à chaque fois qu’une nouvelle version d’AOSP sort, les constructeurs ont besoin d’adapter le code de leurs appareils afin de répondre aux nouvelles exigences et aux nouvelles données. En attendant que chaque constructeur se conforme à ces nouveaux codes, il faut attendre beaucoup de temps. C’est pour diminuer le temps passé dans le changement de code que le Project Treble a été mis en place. Son objectif est simple : séparer la partie matérielle et logicielle dans les mises à jour. Résultat : un véritable gain de temps pour les constructeurs.

Une mise à jour à partir de Play Store ?

Le blogue 9to5Google a repéré, dernièrement, des changements importants autour des mises à jour d’Android, vis-à-vis de l’interface. Un bout de code de l’application de Google Play Store a été dévoilé et on remarque une insertion importante : des mises à jour système directement dans le magasin d’application. Bien évidemment, pour le moment, la firme est encore dans une phase d’expérimentation. Aussi, aucune information sûre n’a évoqué le fait que cette nouveauté sera disponible sur le Google Play Store du grand public. Toutefois, rien que les petits morceaux de code dévoilés montrent déjà un aperçu de ce que les utilisateurs pourraient avoir. Alors, pour le moment, les changements visibles dans le code de références relatif aux mises à jour système concernent encore que l’interface et non le système de livraison de mises à jour. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle pourrait grandement faciliter la tâche des utilisateurs d’Android.

Rien n’est encore sûr, mais ceux qui utilisent un smartphone Android seraient certainement très ravis de cette fonctionnalité!