Xbox One S All-Digital : photos, prix et date de sortie dévoilés

Gamers sur Xbox, on a des nouvelles pour vous!

Vous êtes fan de jeux vidéo ? Vous êtes au taquet des dernières nouveautés et sorties récentes dans le monde du vidéoludique ? Si vous avez répondu « oui » à au moins une de ses questions, il est clair que vous avez certainement entendu parler de la Xbox One S All-Digital Edition. Et si vous êtes impatient d’en apprendre davantage au sujet de cette nouvelle console, vous serez heureux de savoir que des informations importantes viennent d’être dévoilées.

Microsoft annonce la venue de sa nouvelle console

Les grands adeptes de la marque Microsoft attendent le mois de juin avec grande impatience, et pour cause; Microsoft annonce le lancement d’une nouvelle génération de console qu’elle présentera pour la première fois durant la conférence de l’E3 dans quelques mois. Mais avant ce grand jour, le géant américain prévoit également sortir une dernière déclinaison de sa Xbox One : la Xbox One S All-Digital Edition. Sa particularité ? Elle n’est plus équipée du lecteur Blu-ray que l’on retrouve chez ses grandes sœurs.

Date de sortie, images, prix : les informations ont fuité

C’est le journaliste Roland Quandt qui a dévoilé au grand public de plus amples informations au sujet de la Xbox One S et de son lancement en Europe, prévu pour le 7 mai prochain. En effet, ce dernier a même réussi à obtenir des images de cette console.

Xbox One S All Digital – Here’s everything you need to know, including official pics, pricing, launch date and the games included #XBox: https://t.co/CqYYEkJEjl — Roland Quandt (@rquandt) 13 avril 2019

Si l’on se réfère aux images obtenues, la Xbox One S All-Digital Edition sera livrée avec quelques jeux déjà préinstallés, soit Minecraft, Sea of Thieves et Forza Horizon 3. Si vous avez déjà hâte de voir à quoi elle ressemble, les images en disent long sur son physique. D’abord, la première chose qu’on remarque est que les traits de cette console ressemblent grandement à ceux de la Xbox One S et ses 1 To de disque dur, mais elle ne sera pas, comme prévu, équipée d’un lecteur Blu-ray. Le journaliste a aussi mis la main sur le prix : 229,99 euros pour l’Europe. Bien évidemment, comme le veut la coutume, Microsoft a établi ce prix comme un prix de départ. On s’attend donc à une baisse de prix rapide.

Il va sans dire que les amateurs de la console de Microsoft peuvent se réjouir de cette nouvelle et les ventes seront certainement au rendez-vous!

