Le Samsung Galaxy Fold déjà cassé par des testeurs et en rupture de stock aux États-Unis

À peine le Galaxy Fold de Samsung est-il proposé en précommande aux États-Unis qu’il déclenche les passions. En rupture de stock au bout de deux jours de commercialisation, il a surtout fait les choux gras parmi les testeurs, dont plusieurs sont parvenus à briser l’écran pliable.

Tour d’horizon.

Voici, entre autres, la vidéo filmée par Steve Kovacs, journaliste tech chez CNBC, qui montre clairement la partie gauche clignoter.

Ou cette photo du vidéaste Marques Brownlee, qui a enlevé la pellicule recouvrant son téléphone en pensant qu’elle n’était qu’une protection temporaire.

PSA: There’s a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold’s display. It’s NOT a screen protector. Do NOT remove it.

I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr

— Marques Brownlee (@MKBHD) 17 avril 2019