Game of Thrones : le nouvel épisode piraté 55 millions de fois en 24 heures

C’est avec engouement que les fans du monde entier ont attendu le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones. La série de HBO était depuis son lancement l’objet pop le plus piraté au monde. Sans surprise, le premier épisode de la saison 8, diffusée lundi 15 avril, a été massivement regardé sur des sites de téléchargement ou sur des sites de streaming illégaux. Au point d’atteindre le chiffre rondelet de 55 millions de téléchargements illégaux en 24h.

Le piratage de Game of Thrones en chiffres

Nombreux sont ceux qui ont regardé le nouvel épisode, intitulé « Winterfell », sur les canaux officiels de HBO. Ce qui n’a pas empêché la majorité des téléspectateurs de se tourner vers des sites pirates. Aujourd’hui, les données de la société MUSO, spécialisée dans les solutions anti-piratage, indiquent que 55 millions de personnes ont piraté cet épisode de la huitième et dernière saison, et ce, en 24 heures après sa sortie.

Des données qui donnent le tournis, sur lesquelles le PDG de MUSO, Andy Chatterley, a tenu à s’exprimer :

“Malgré les efforts considérables déployés au niveau mondial pour lutter contre le piratage au cours des deux dernières années, ces données montrent que les consommateurs sont toujours poussés vers des sources sans licence pour trouver du contenu. Il est impératif que les détenteurs de droits comprennent que le public issu du piratage fait partie de leurs fans les plus dévoués, ce qui, par-dessus tout, offre une vaste opportunité commerciale. »

GOT en permanence dans le top 25

Ce n’est pas la première fois qu’un épisode de Game of Thrones connait un élan de piratage aussi énorme. Les 7 premières saisons de Game of Thrones n’ont jamais quitté le top 25 des séries les plus piratées du monde. Et ce chiffre a augmenté au mois d’avril, les spectateurs étant désireux de revoir les précédentes saisons avant l’arrivée de la huitième et dernière.