Google et Amazon se réconcilient pour le streaming vidéo

Youtube bloqué sur la Fire TV et les Amazon Echo, incompatibilité de Chromecast et Android TV sur Prime Video… Voilà les résultats d’une guerre qui aura opposé pendant de nombreuses années Google et Amazon. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne puisque les deux géants viennent d’enterrer la hache de guerre.

Amazon et Google associés pour le bonheur des utilisateurs

C’est dans un communiqué publié sur le site d’Amazon que la réconciliation a été annoncée. Avec des conséquences directes : « Dans les prochains mois, les deux sociétés lanceront l’application officielle YouTube sur les appareils Amazon Fire TV et les téléviseurs connectés Fire TV Edition », peut-on lire. Les vidéos 4K HDR à 60 images par secondes pourront aussi être lues.

Autre conséquence, l’application de streaming Prime Video devient compatible Chromecast, mais pas seulement. « Prime Video sera globalement disponible sur les produits des partenaires d’Android TV et les applications YouTube TV et YouTube Kids vont également être déployées sur Fire TV plus tard cette année ».

Faites l’amour, pas la guerre.

