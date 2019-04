iOS 13 et macOS 10.15 : gros changements en perspective

Les prochaines mises à jour iOS et macOS (nommées iOS 13 et macOS 10.15) n’ont pas encore été dévoilées par Apple. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre la WWDC 2019, qui ne commencera que le 3 juin prochain. Depuis des années, le site 9to5mac réussit toujours à mettre la main sur les nouveautés sans attendre l’annonce officielle. Voici ce que nous réservemt les nouvelles versions des systèmes d’exploitation Mac et iPhone.

Les applications iOS 13 disponibles sur Mac

Nous en avons entendu parler l’an passé : grâce à UIKit, les applications iOS pourront désormais fonctionner sur Mac. Connu, désormais, sous le nom de Marzipan, ce processus est fort attendu par les utilisateurs. Avant sa sortie officielle, quelques applications démo l’utilisent déjà : Maison, Bourse et Dictaphone. Selon les détails donnés par 9to5mac, il suffira de cocher un bouton pour que les applications iOS fonctionnent sur Mac. Cette option est surtout dédiée aux développeurs étant donné que quelques ajustements techniques s’en suivront.

Le stockage externe

Avez-vous remarqué que les ports Lightning ont été remplacés par l’USB Type-C sur les dernières générations d’iPads Pro ? Selon 9to5mac, cette nouvelle caractéristique a déjà été bien pensée par la marque à la pomme. En effet, certaines applications pourront, désormais, lire le contenu d’une carte SD ou d’un appareil photo. L’utilisateur n’aura donc plus à importer les photos dans l’application « Photo » pour pouvoir les retoucher, par exemple.

La réalité augmentée

La plateforme de réalité augmentée d’Apple n’a pas dit son dernier mot. Avec la nouvelle mise à jour d’iOS de grandes nouveautés seront au rendez-vous. ARKit pourra, par exemple mieux s’adapter aux réactions humaine. Selon une source sûre, Apple serait également sur le point de mettre en place le support des manettes physiques ainsi que des casques de réalité augmentée.

D’autres améliorations à venir

Les utilisateurs d’iPhone et de Mac pourront également profiter de :

La prévisualisation de contenus

Plus de ressources du Taptic Engine pour les développeurs

La lecture des tags de type ISO7816 pour la NFC

L’ouverture du système de scan de documents

