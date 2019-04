Mortal Kombat 11 : un jeu tellement violent qu’il ne sortira pas dans trois pays

Mortal Kombat, le king de la kastagne. Un jeu qui, clairement a su faire parler de lui depuis sa création en 1992, et pour de nombreuses raisons : son gameplay, ses graphismes, mais surtout son côté « hyperréaliste ». Un aspect qui en fait l’une des licences les plus gores du marché du jeu vidéo. Et le tout nouvel opus, Mortal Kombat 11, ne faillit pas à sa réputation. Le jeu est tellement violent qu’il est d’ores et déjà interdit dans trois pays.

Des mises à mort spectaculaires

On ne change surtout pas une équipe qui gagne. Les développeurs du célèbre Mortal Kombat n’ont, une fois de plus, pas fait impasse sur les caractéristiques qui font le succès du jeu, en particulier la profusion d’hémoglobine, et surtout les scènes de Fatality. Pour ceux qui n’ont pas encore baigné dans l’univers Mortal Kombat, ces scènes sont des mises à mort spectaculaires en fin de combat. Et pour ce nouvel opus, Warner Bros. Interactive Entertainment a peut-être poussé le bouchon un peu loin.

Les pays ayant jugé Mortal Kombat 11 trop violent

Si les fans de la série sont au taquet pour la sortie officielle de Mortal Kombat 11, la joie n’est certainement pas partagée par tous les pays du monde. Les joueurs du Japon, de l’Ukraine et de l’Indonésie ne pourront pas profiter de ce nouvel opus, car le jeu ne sera pas vendu dans leur pays. Voici un tweet que la société a envoyé à un utilisateur indonésien demandant la confirmation sur l’annulation de la mise sur le marché indonésien :

« Mortal Kombat 11 ne sera pas commercialisé en Indonésie, car il ne respecte pas les lois locales mises en vigueur dans le pays et nous avons donc opté pour son annulation ».

Une explication qui vaut également pour les autres pays. Même si cela tombe comme un véritable coup de massue, la décision n’est pas très surprenante, car depuis toujours, Mortal Kombat a toujours été critiqué et même boudé pour cette raison.

C’est un peu ça, la fatalité.