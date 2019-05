Huawei dépasse Apple et devient numéro 2 sur le marché des smartphones

Huawei avait déjà averti ses principaux concurrents : c’est la place de numéro un qu’il vise. Et le constructeur chinois montre déjà de quoi il est capable. Apple a tenu la place de numéro 2 du domaine durant des années, mais en 2017, Huawei a réussi à le dépasser et tout au long de l’année 2018, une bataille féroce a été observée entre les deux grands fabricants.

En début 2019, l’écart est bien creusé : le géant chinois a vendu plus de 59,1 millions de smartphones.

Huawei-Apple : rapport d’IDC sur les trois premiers mois de 2019

Durant plusieurs années, les deux premières places du podium des constructeurs de smartphones les plus puissants du marché ont été tenues par Apple et Samsung. Mais les derniers rapports de l’IDC montrent que cette situation changera, et ce, de manière stable.

En effet, pour ce premier trimestre de l’année 2019, c’est Huawei que l’on retrouve à la deuxième place, devant Apple et derrière Samsung. Au premier trimestre de l’année 2018, Huawei a enregistré 39,3 millions de ventes de smartphones contre 59,1 millions pour le premier trimestre de 2019. Apple a fait, 52,2 millions de ventes d’iPhone pour le premier trimestre de 2018 contre 36 à 43 millions pour l’année 2019 (un chiffre estimatif, car Apple a cessé d’annoncer les ventes d’iPhone dans ses rapports réguliers).

Pour finir, Samsung se tient loin devant avec 78,2 millions de ventes de smartphones pour 2018 et 71,9 millions pour 2019. On remarque également de grands efforts venant des autres constructeurs comme Xiaomi ou Oppo, mais pas encore assez pour faire face à Huawei. L’entreprise chinoise Vivo est également en bonne phase de croissance.

Sony et LG Mobile

On peut remarquer une chute importante chez Sony Mobile. De son côté, LG a annoncé qu’il stoppera bientôt la fabrication de smartphones dans son pays d’origine, la Corée du Sud. Pour rappel, l’entreprise avait déjà, également, quitté le marché français depuis quelque temps.

