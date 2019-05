La fin des mots de passe sur Windows 10 avec la clé de sécurité FIDO2

C’est officiel : Microsoft a l’intention de remplacer les fameux mots de passe sur Windows 10 par une clé de sécurité physique FIDO2. La firme de Redmond vient en effet de recevoir la certification FIDO2 pour son Windows Hello, le système d’authentification sur PC. Ainsi, à partir de l’adoption de ce nouveau système, il vous sera possible de passer par une clef de sécurité pour la sécurisation de vos comptes Windows 10. Mais concrètement, qu’est-ce que changement apportera ?

Dites « Hello » à FIDO2 sur Windows 10

C’est officiel, Windows Hello est un authentificateur FIDO2. Dès la mise à jour de mai 2019 de Windows 10, les utilisateurs pourront profiter de cette certification. Et pour que les choses soient encore plus « officielles », l’on pourra voir un logo FIDO2 au côté de celui de Windows 10.

Mais qu’est-ce que cela signifie ? Que les utilisateurs pourront désormais se connecter à un compte en ligne via Windows Hello, grâce à une clé de sécurité physique, au lieu du mot de passe classique. Pour profiter de cette fonctionnalité, il faudra, bien évidemment, installer la dernière mise à jour de Windows 10.

Les services qui prendront en charge la norme FIDO2 sont Outlook.com, Office 365, Skype, OneDrive, Cortana, Microsoft Edge, Xbox Live sur PC, Mixer, Microsoft Store, Bing et MSN. Microsoft Edge sous Chromium, Google Chrome et Mozilla Firefox.

Comment ça marche ?

Non, Windows Hello n’est pas seulement réservé à la reconnaissance par identification biométrique. C’est aussi, et surtout, un composant logiciel qui gère toutes les authentifications sur Windows 10. Pour profiter d’une plus grande sécurité dans vos comptes sous Windows 10, vous auriez donc la possibilité de vous tourner vers les clés de sécurité physique FIDO2. À première vue, l’on pourrait être pensé qu’il s’agisse d’une clé USB.

Mais contrairement à ce dernier, la clé FIDO2 est équipée d’une petite puce unique qui permettra d’identifier et sécuriser un compte. Résultat : vous n’aurez plus besoin de créer, de taper et de vous souvenir d’un mot de passe. Si ce système était déjà disponible sur Windows 10, aujourd’hui, l’authentification par clé physique serait intégrée nativement à Windows Hello. Ce qui signifie qu’il ne sera pas nécessaire d’installer un quelconque logiciel. Mais avant de pouvoir l’utiliser sur votre PC, il faudra se diriger vers le site de Microsoft pour l’enregistrer.