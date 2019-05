Project Athena : Intel et ses ordinateurs ultra portables

C’est un fait : le volume des ventes mondiales en matière d’ordinateur ne connait pas de grandes évolutions. Toutefois, le marché est loin d’être au point mort. Les fabricants ne cessent de le dynamiser avec des offres et des produits de plus en plus innovants. Si depuis quelque temps, le PC gaming a pris le dessus, Intel a réussi à identifier un autre secteur qui sera bénéfique pour les travailleurs indépendants ainsi que les travailleurs nomades. Ce projet tant attendu portera le nom de Project Athena.

Le project Athena, pour les travailleurs nomades

Il y a huit ans, Intel lançait l’Ultrabook. Ces ordinateurs à la fois fins, légers et puissants sont, aujourd’hui encore, une référence dans le domaine. Lors du CES 2019, Intel a annonçait l’arrivée très prochaine d’un autre programme pensé pour répondre aux besoins des utilisateurs nomades et travailleurs indépendants. Ce projet, que l’on connait sous le nom de Project Athena, se concentre sur deux points précis : la mobilité et la batterie.

Au rendez-vous : une autonomie de 9 heures en conditions réelles (c’est-à-dire avec des fenêtres d’applications ouvertes, une luminosité normale, la connexion WiFi activée, etc.) et un temps de recharge de 30 minutes pour plus de 4 heures d’autonomie supplémentaire. Les questions sur la connectivité n’ont, cependant, pas été abordées. Ce qui n’est pas surprenant depuis la remise en cause de ses activités 5G. Autre point clé abordé : le prix, qui tournera autour de 1100 $ CA.

Composants optimisés grâce aux Open Labs

Mais comment l’entreprise compte t’elle offrir de telles performances ? Intel compte surtout sur son partenariat avec des fabricants de composants et des constructeurs de PC pour faire profiter à ses utilisateurs des performances les plus innovants du marché.

Intel prévoit aussi de créer des composants basse consommation. Pour moins de dépense énergétique, des capteurs de présence sont à prévoir. Ces derniers permettront, par exemple, d’ajuster la luminosité de l’écran en fonction de la présence ou l’absence de l’utilisateur. Pour certifier et optimiser tous ces projets, Intel ouvrira trois open labs au mois de juin : Taipei (Taïwan), Shanghaï (Chine) et Folsom (Californie).

La date de sortie des premiers ordinateurs du Project Athena est prévue pour 2020.

