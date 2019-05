Jeff Bezos veut transporter des milliards d’humains dans des vaisseaux spatiaux

Un demi-siècle après que le premier homme a marché sur la Lune, Donald a annoncé l’envoi d’un autre astronaute sur le sol lunaire d’ici 5 ans. Depuis cette annonce, plusieurs entreprises œuvrant dans le secteur spatial mettent en avant leurs atouts pour décrocher le contrat lunaire auprès de la NASA. Le grand patron d’Amazon, Jeff Bezos, fait partie des compétiteurs. Et celui-ci a l’air plus déterminé que jamais, car en plus d’un alunisseur révolutionnaire, l’homme le plus riche du monde a dévoilé un projet de vaisseaux spatiaux gigantesques.

Présentation du projet Blue Origin

La lune en 2024 ? C’est ce que projette Jeff Bezos, grand patron d’Amazon, par le biais de sa société spatiale privée Blue Origin. Son objectif est bien clair : s’établir dans quelques années sur la Lune. Mais le projet le plus récent et sur lequel l’entreprise est focalisée depuis trois ans est le projet d’alunisseur. D’ailleurs, les premiers ont été dévoilés il y a quelques jours.

L’engin que l’on connait désormais sous le nom de Blue Moon a la capacité de transporter jusqu’à 3,6 tonnes de charges utiles jusqu’à la surface lunaire. Cet appareil sera d’une grande utilité pour le transport, avec une capacité de plusieurs instruments scientifiques, quatre rover autonomes et un futur véhicule pour le transport des astronautes. Selon les plans initiaux, l’alunisseur sera intégré dans le coffre de la nouvelle fusée Blue Origin.

Les fameux vaisseaux de Jeff Bezos

En plus de ce projet Blue Moon dont Jeff Bezos est particulièrement fier, il a également présenté le projet O’Neill. Ce projet est particulièrement impressionnant, car il s’agit de construire des vaisseaux géants qui reproduiront les conditions de vie idéale pour les êtres humains. Mais pourquoi un tel projet ? Pour héberger, dans un futur proche, plus de 1000 milliards d’êtres humains dans l’espace.

Le milliardaire n’a pas seulement l’intention de faire un petit « voyage » dominical sur la Lune mais compte réellement mettre toutes les conditions nécessaires en place pour y rester. Comme il le dit si bien : « Il est temps de retourner sur la Lune, mais cette fois-ci pour y rester. »