Samsung Galaxy Fold : les problèmes du smartphone pliable corrigés

L’affaire avait fait grand bruit le mois dernier. Censé sortir en avril dernier, le Galaxy Fold, téléphone pliable révolutionnaire (et onéreux) de Samsung, avait fait l’objet d’une pluie de critiques incendiaires portant sur la fameuse pliure de l’écran, le film protecteur et les problèmes de design du modèle. Sous la pression, la marque coréenne avait alors repoussé la sortie du smartphone à une date indéfinie, le temps de corriger ses multiples problèmes. Ce serait désormais chose faite.

Voici en quoi consistent les corrections apportées par Samsung, selon des informations obtenues par l’agence de presse Yonhap.

L’écran au cœur des problèmes du Galaxy Fold

Comme indiqué plus haut, le problème majeur portait sur la pellicule de protection du téléphone, que les testeurs prenaient pour un simple film temporaire qui pouvait être retiré à l’ouverture de l’emballage. Que nenni, puisque celui-ci constitue un élément essentiel de l’écran pliable (celui-ci est en effet beaucoup plus fin qu’un écran conventionnel et nécessite une protection supplémentaire).

La solution apportée par Samsung consiste à étendre la surface de la fameuse pellicule protectrice, de manière à la faire rentrer dans le boîtier et éviter que l’utilisateur n’essaie de la retirer.

Autre correction importante : Samsung aurait comblé un espace minuscule au niveau de la charnière, par lequel pouvait s’introduire de la poussière pouvant potentiellement endommager les composants internes. En revanche, pas d’information concernant les problèmes de réparabilité du smartphone pliable, fustigés par le site iFixit.

À la suite de cette série de correctifs, le Galaxy Fold pourrait être effectivement commercialisé le mois prochain. Celui-ci est actuellement en phase de test de compatibilité avec plusieurs opérateurs DJ Koh, le PDG de Samsung Electronics, a promis qu’une date officielle de sortie serait donnée dans les prochains jours.

