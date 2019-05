Un ado pirate deux fois Apple pour se faire recruter

Jusqu’où pouvez-vous aller pour décrocher le travail de vos rêves ? Ce jeune Australien de 17 ans, lui, est allé bien loin. En effet, il a pris un malin plaisir à infiltrer le système d’Apple deux fois : en 2015 et 2017. Mais ce n’est qu’il y a quelques jours qu’il a été reconnu coupable de piratage par la justice locale. À la suite de ce jugement, il doit montrer un comportement exemplaire durant les 9 prochains mois, sous peine de devoir payer une amende de 500 $ AU (460 $ CA).

Le piratage de trop pour Apple

C’est donc à 13 ans que l’adolescent commis le premier piratage sur les systèmes de la marque à la pomme. Face à la justice, il a décidé d’être franc et d’avouer tout de suite ses erreurs. Durant ce hack, le jeune génie a réussi à télécharger un bon nombre de documents sensibles, disponibles sur les serveurs privés d’Apple. Le FBI en a été informé et a mandaté, par la suite, la police fédérale australienne pour qu’elle puisse mettre la main sur lesdits dossiers et surtout le jeune garçon.

Pour rappel, ce n’est pas le premier cas de piratage que l’on recense sur les serveurs d’Apple. Toutefois, le géant américain souhaite rassurer les utilisateurs en leur promettant que cette situation n’est pas risquée pour eux.

Un hack pour un poste

Durant son allocution, l’avocat du jeune homme a affirmé que cet acte n’est pas dans un but criminel, car son seul objectif était d’obtenir un emploi chez le géant américain. Pour sa défense, le jeune Australien a affirmé qu’il a pris exemple sur le jeune Européen qui a réussi à obtenir un pose chez Apple après avoir réussi à intégrer son système informatique par effraction. L’adolescent avait un acolyte, qui lui, a écopé de 8 mois de probation.

