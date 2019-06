La fête des pères arrive à grands pas. Pour l’occasion vous voulez faire plaisir à votre cher papa avec un cadeau tech, sans pour autant vous ruiner ? Nous avons les idées qu’il vous faut.

Voici notre liste des 5 cadeaux tech pour moins de 50$.

Le bracelet intelligent Aneken Smart Bracelet

Plus besoin de se ruiner pour faire l’acquisition d’un de ces petits bijoux de technologies que sont les montres connectées. Les marques proposant des smart bracelets sont désormais légion. Et qui dit concurrence, dit prix bas, très bas.

Exemple: le Aneken Smart Bracelet est proposé à moins de 50$ CA, tout en offrant les fonctionnalités des grandes marques du domaine (Fitbit, Google Watch…). Entre autres, une puce GPS intégrée pour suivre le mouvement du porteur, une fonction de contrôle à distance de la musique, un calcul de haute précision du taux de fréquence cardiaque en temps réel.

On notera aussi la présence d’un appareil photo, d’un assistant de sommeil, des fonctions d’appel-rappel et de SMS. En clair, cette petite montre a tout d’une grande.

La batterie externe Anker Powercore 1000

On a tous ce problème, et les papas plus que les autres : les smartphones actuels, avec leur autonomie plus que limitée, se déchargent souvent avant la fin de la journée. Malheureusement on n’a pas tout le temps accès à une prise murale pour charger son téléphone, surtout quand on est en vacances ou dans une de ces aventures dont seul votre père a le secret.

Nous avons ce qu’il vous faut : le Anker Powercore 1000, l’une des batteries externes les plus performantes et compactes sur le marché. Elle pourra recharger un smartphone quatre fois avant d’être elle-même rechargée, de quoi tenir tout le long d’une randonnée-camping. Un petit bijou qui vous sauvera de bien des situations pour moins de 50$ CA.

Le localisateur de clés Esky

Celui-ci s’adresse aux papas étourdis, qui perdent tout et surtout leurs clés.

Le principe du localisateur de clés parle de lui-même : vous avez perdu vos clés ? Faites bipper un récepteur qui y est accroché, vous saurez tout de suite où elles se trouvent. Un outil essentiel et un allié de poids pour éviter de perdre de précieuses minutes en partant au travail.

La Dashcam Byakov

Reprenons le même principe que les montres connectées : ces dernières années, les caméras embarquées (ou dashcams) se sont largement démocratisées à travers le monde. Celles-ci s’accrochent sur le tableau ou sur le rétroviseur de la voiture, et permettent d’enregistrer absolument tout ce qui se passe devant vous. Une manière de prouver vos droits en cas d’accident ou autre déconvenue.

Et bonne nouvelle : les dashcams sont vendues à des prix dérisoires aujourd’hui. Un excellent exemple : la Byakov, qui permet, pour moins de 50 dollars, de conserver des heures d’enregistrement sur un écran LED et un objectif grand angle.

Le kit tondeuse Remington PG6045

Un calcul assez simple : qui dit père, dit barbe. Qui dit barbe, dit tondeuse. Et en terme de tondeuses on n’a jamais fait mieux que Remington. Que diriez-vous d’un kit complet de rasage pour moins de 50$ CA ?

Bonne fête des pères !

Dernière mise à jour le 2019-06-06 at 14:49 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires