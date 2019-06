Conférence Microsoft E3 : le point sur la console Xbox Project Scarlett et xCloud, plateforme streaming

Lors de sa conférence d’ouverture à l’E3 2019, ce dimanche 9 juin, Microsoft a commencé à livrer quelques informations sur Project xCloud, sa formule de jeux en streaming concurrente de Google Stadia, et surtout sur sa console nouvelle génération, la Xbox Project Scarlett, qui sortira fin 2020.

Les premières salves viennent donc d’être lancées dans la guerre des grands consoliers. Comme à son habitude depuis le début des années 2000, Microsoft annonce le début des hostilités et prouve que la marque Xbox n’est pas bonne qu’à fabriquer des gels douche. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ses nouveaux projets.

xCloud : Microsoft se met au streaming

Depuis l’annonce de Stadia en début d’année, c’est une certitude : l’avenir sera streaming. Et Microsoft ne fait pas exception : le fabricant américain vient d’annoncer l’arrivée de sa plateforme Project xCloud, à l’automne 2020. Voilà plus d’un an que la firme de Redmond faisait miroiter ses fans en distillant quelques informations au compte-gouttes. On en sait désormais beaucoup plus.

La formule Microsoft sera un tantinet différente de celle de Google. En effet, il ne sera pas question d’utiliser uniquement les data centers à disposition de la compagnie pour héberger les données du cloud, mais plutôt un entre-deux : les joueurs pourront aussi lancer les jeux sur leur Xbox, ce qui permettra d’alléger les serveurs. Ils pourront ensuite y jouer sur leurs smartphones ou tablettes.

Si aucune spécificité technique ni formule économique n’a été dévoilée, on sait d’ores et déjà que le xCloud sera disponible à l’automne 2019.

Avec la Xbox Project Scarlett, Microsoft se lance dans la bataille des nouvelles générations

Mais voilà le plus important, l’entrée de plein pied dans le futur du gaming : la prochaine génération de consoles dont la Xbox Scarlett sera un fer de lance aux côtés de la PlayStation 5 de Sony.

Au titre des spécificités annoncées lors de la conférence pré-E3 de Microsoft, voici ce qu’il y à retenir :

Le ray tracing en temps réel et hybride (on vous en expliquait le principe dans notre article sur la PlayStation 5, il s’agit en gros d’ une technique de calcul d’optique par ordinateur capable de simuler le parcours de la lumière et donc des interactions d’une formidable complexité dans un environnement 3D)

ray tracing en temps réel et hybride (on vous en expliquait le principe dans notre article sur la PlayStation 5, il s’agit en gros d’ Le Project Scarlett sera capable d’affiner des jeux jusqu’en 8K et s’appuiera sur une puce AMD.

La Scarlett devrait être basée sur l’architecture Zen 2 (de la famille des Ryzen 3000) pour le calcul et sur le RDNA pour les graphismes (sans doute un dérivé des futurs GPU Navi d’AMD).Un affichage de 120 images par seconde

Zen 2 (de la famille des Ryzen 3000) pour le calcul et sur le RDNA pour les graphismes (sans doute un dérivé des futurs GPU Navi d’AMD).Un affichage de 120 images par seconde La console disposera d’un processeur APU avec une mémoire vive GGDR6

Comme Sony, qui avait comparé les temps de chargement des PS4 et 5, les responsables du projet Scarlett ont annoncé que la nouvelle venue serait quatre fois plus puissante que l’actuelle Xbox One X. On en salive d’avance.

