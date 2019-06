Jupiter et ses lunes visibles avec une paire de jumelles… et quelques applis

Comme chaque année, les amoureux du cosmos pourront se faire plaisir. Et pour cause, ce mois de juin, il suffit de lever les yeux au ciel pour pouvoir apercevoir distinctement la planète Jupiter et ses quatre lunes, une fois la nuit tombée. Jupiter, qui est la plus grosse planète de notre Système solaire est, en effet, sur le point d’atteindre son périgée, soit son orbite le plus proche de la Terre, à environ 650 millions de kilomètres de notre planète.

Jupiter visible : un évènement annuel

C’est la première fois que vous en entendez parler ? Et pourtant, cet évènement astronomique a lieu tous les ans. Durant cette période donnée, la géante gazeuse se trouve dans le même axe que le Soleil et la Terre (se retrouvant ainsi au centre). Par conséquent, Jupiter apparait plus brillant qu’elle ne l’est d’habitude et ses quatre lunes également.

Ceux qui veulent avoir un aperçu de ce spectacle devront s’équiper d’une paire de jumelles et se tourner en direction de la constellation du Cancer. Et si vous avez même la chance d’avoir -ne serait-ce- qu’un petit télescope, vous aurez également la possibilité de distinguer les bandes nuageuses qui nappent l’atmosphère de cette planète. La cerise sur le gâteau : la fameuse Tâche rouge. Mais cette dernière n’est visible qu’avec un appareil d’observation un peu plus puissante. Un télescope avec un diamètre de 200 mm, minimum.

Comment repérer la géante gazeuse ?

Si vous pouvez l’observer durant tout le mois de juin, l’observation se fera dans les meilleures conditions dans la nuit du lundi au mardi 11 juin. Si vous voulez être certain de repérer Jupiter dans le ciel nocturne, vous pouvez installer des applications dédiées sur votre smartphone. La carte du Ciel ou Star Walk 2 vous permettra, par exemple, de mieux repérer les planètes, mais également les étoiles et toutes les autres constellations que vous souhaitez observer.

Une fois l’application installée, redirigez votre smarpthone dans le ciel et une carte en réalité augmentée apparaîtra. Vous trouverez également des images époustouflantes de ce spectacle sur internet, notamment sur le site de la NASA.

