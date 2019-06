Les come-back de consoles old school sont devenus très tendance ces derniers temps. On en voit défiler des dizaines depuis quelques mois, plus ou moins couronnées de succès. Konami fait partie des fabricants qui surfent sur ce petit retour en arrière. La marque japonaise a profité du salon E3, qui se tenait à Los Angeles cette semaine, pour annoncer le retour d’une console bien connue dans les années 80 : la PC Engine, autrement appelée TurboGrafx-16 en Amérique du Nord.

Et il ne s’agit pas que de nous remémorer le bon vieux temps, car un catalogue de jeux rétro s’ajoute également au pack.

La PC Engine de retour grâce à Konami

La sortie du Mega Drive Mini, qui est prévue pour le 19 septembre prochain, est un grand évènement pour les nostalgiques. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise, car la monde des consoles mini et rétro ne se termine pas là. Si durant la conférence E3Konami s’est limité à quelques jeux, il a quand même réussi à faire le buzz grâce au retour de sa console mythique des années 80 : la PC Engine Mini.

Si l’on revient un peu sur l’histoire, cette console 8-bits est sortie en 1987. De ce temps, les gamers français avaient du mal à s’en procurer. Création de Hudson et NEC, la guerre entre Sega et Nintendo lui a rapidement fait de l’ombre. Et pourtant sur le papier comme dans la pratique, cette console est largement plus performante que celles proposées, à cette époque, par les deux fabricants.

Trois modèles disponibles

Suivant la tendance de son année de sortie, trois versions différentes étaient, de ce temps, disponibles en fonction de la zone géographique. Pour satisfaire tous les adeptes de la mini console, toutes les versions seront disponibles lors de ce comeback : le PC Engine au Japon, le PC Engine Core Grafx en Europe, la Turbografx-16 aux USA.

Côté gameplay, le catalogue de jeux sera différent en fonction de la version. Pour la version européenne et américaine, voici une liste qui est sortie en même temps que l’annonce :

R-type

New adventure island

Ninja spirit

Ys book i & ii

Dungeon explorer

Alien crush

De longues heures de jeux rétro en perspective.

