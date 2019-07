PlayStation Plus : Detroit Become Human remplace PES 2019 dans les jeux gratuits de juillet

Les amateurs de football vont être déçus. Les amateurs d’androïdes, moins. Sony vient en effet d’annoncer, à la toute dernière minute que PES 2019 ne ferait plus partie des deux jeux gratuits du mois de juillet pour la PS4. Celui-ci est remplacé par l’édition deluxe de Detroit : Become Human, un jeu d’aventure se déroulant dans un futur proche. L’édition inclut aussi Heavy Rain.

L’autre jeu entrant dans l’offre PlayStation Plus, du 2 juillet au 5 août, reste le jeu de course Horizon Chase Turbo.

«Nous modifions les jeux PS Plus pour juillet. Ce mois-ci, nous ajoutons Detroit Become Human Digital Deluxe Edition, qui inclut également Heavy Rain, à la sélection de juillet. Il remplace Pro Evolution Soccer 2019. Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée», a simplement annoncé Sony.

Konami, développeur de PES, ne semble pas non plus connaître les raisons de ce revirement, comme en atteste le tweet ci-dessous.

Les amis, on a appris ce matin que #PES2019 ne ferait finalement plus partie des jeux gratuits ce mois-ci pour les abonnés PlayStation +, nous n’avons pas plus d’infos pour l’instant concernant cette annulation de dernière minute… Sorry 😐😞

— KONAMI FRANCE (@KONAMIFR) 2 juillet 2019