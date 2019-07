«Éloignez-vous de Facebook» : le conseil de Steve Wozniak, cofondateur d’Apple

Quand une légende parle, on l’écoute. Ainsi les dernières déclarations de Steve Wozniak, cofondateur d’Apple aux côtés de Steve Jobs, font l’effet d’une petite bombe dans le monde de la tech. Interrogé par TMZ dans un terminal d’aéroport, celui-ci a mis en garde contre le manque de confidentialité sur Facebook, qui selon lui serait une bonne raison de quitter la plateforme pour la majorité des utilisateurs.

Pour rappel, Steve Wozniak a lui-même effacé son compte Facebook l’année dernière.

La menace Facebook, selon Steve Wozniak

«Il y a plusieurs types de personnes, et pour certains, les bénéfices de Facebook valent la peine qu’on renonce à sa vie privée, a déclaré l’ancien patron d’Apple à l’aéroport de Washington. Mais pour beaucoup de gens, comme moi, je recommande -à la plupart- de trouver un moyen de vous éloigner de Facebook.»

S’éloignant du sujet Facebook, Wozniak a ensuite exposé une vision pessimiste de l’avenir d’internet et des technologies modernes. Il s’est dit inquiet face à la perte d’intimité croissante sur les réseaux sociaux, contre laquelle on ne pourrait rien faire. Il esquisse une solution, cependant : faire payer l’utilisateur pour assurer la sécurité de ses données.

« On peut mesurer les battements de cœur avec des lasers maintenant, on peut être écouté via de nombreux appareils. Qui sait si mon téléphone n’est pas en train de m’écouter en ce moment ?», a-t-il ajouté. Rappelons que Steve Wozniak a quitté Facebook trois semaines après le scandale Cambridge Analytica (des firmes privées auraient utilisé des données provenant de Facebook pour manipuler l’information en faveur de Donald Trump pendant la campagne présidentielle).

À vous de voir.