Le télescope Hubble détecte un trou noir qui n’est pas censé exister

Depuis qu’on est parvenu à prendre en photo un trou noir pour la première fois, il semble que ces phénomènes cosmiques ont de moins en moins de secrets pour l’humanité. On en connaît le fonctionnement, l’incroyable densité et la fine couche de matière rejetée qui l’entoure, créant son effet de disque si particulier. Pourtant, la semaine dernière, le télescope Hubble de la NASA a détecté un trou noir qui ne correspond en rien aux critères connus des scientifiques.

Selon un article paru dans le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le trou noir en question, situé au cœur de la galaxie spirale NGC 3147 (à 130 millions d’années-lumière), représenterait «250 millions de masses solaires» et serait ce qu’on appelle un trou noir «rassasié», au centre d’une galaxie peu lumineuse. C’est-à-dire qu’il n’aspire pas ou peu de matière, et donc ne devrait pas former d’anneau autour de son orbite (les anneaux, rappelons-le, sont formés par la matière rejetée par les trous noirs dits «affamés»).

Hubble a trouvé le vilain petit canard des trous noirs

Or, le trou noir de NGC 3147 possède bien un anneau d’accrétion, ce qui remet en question toutes les théories connues. « C’est le même genre de disque que nous pouvons voir sur des objets étant 1 000 à 100 000 fois plus lumineux », indique dans un communiqué de presse Stefano Bianchi, chercheur à l’Università degli Studi Roma Tre en Italie et l’un des principaux chercheurs impliqués dans la découverte. Il ajoute : « Les prédictions des modèles actuels concernant la dynamique des gaz dans les galaxies faiblement actives ont clairement échoué. »

Nous savons désormais, comme on le soupçonnait il y a environ 50 ans, que des trous noirs supermassifs se trouvent au cœur de la majorité des grandes galaxies. Ils seraient même à l’origine des noyaux actifs de galaxies dont la manifestation la plus spectaculaire est celle des quasars. L’étude de ces objets est riche en promesses car tout indique que les trous noirs supermassifs évoluent de pair avec les galaxies.

La découverte de ce nouveau trou noir est donc un point déterminant dans la connaissance de la théorie de la relativité, mais aussi du fonctionnement des galaxies. Les astrophysiciens impliqués dans son repérage espèrent utiliser Hubble pour rechercher d’autres disques et trous noirs du même genre (un disque très compact autour d’un trou noir de faible luminosité).