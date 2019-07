L’Apple Park, siège d’Apple, est l’un des bâtiments les plus chers au monde

L’administration fiscale n’est pas prise à la légère en Amérique. D’ailleurs, pour calculer les taxes que la marque à la pomme devrait payer, les services fiscaux de la ville de Santa Clara, en Californie, vient d’évaluer la valeur du siège social d’Apple, l’Apple Park. Ce qui a permis au grand public de connaître le prix de cette soucoupe américaine. Un chiffre qui la classe directement parmi les bâtiments les plus chers au monde.

Apple Park, un bâtiment qui jongle avec les milliards

4,20 milliards de dollars. Ce chiffre a de quoi donner des maux de tête. Mais il donne un parfait aperçu des conditions de travail des employés de la marque à la pomme. Le chantier achevé en 2017, tout le monde se doutait déjà qu’Apple n’avait pas lésiné sur les moyens lors de la construction de son siège social.

Néanmoins, c’est un peu moins que les 5 milliards de dollars estimés. C’est grâce à une étude menée par les services fiscaux de la ville de Santa Clara que l’on a pu obtenir le prix des locaux de la firme de Cupertino. Cette somme inclut le campus, les bâtiments, les meubles ainsi que l’équipement informatique.

Dans le top 5

L’Apple Park vaut donc plus que le PIB de certains territoires (la Guyane est à 3,62 milliards, les îles Caïmans à 3,21 milliards). Pour autant, le siège d’Apple est loin d’être le plus cher au monde. Certes, il figure dans le top 5 mais certains bâtiments dépasse encore de très loin cette somme colossale.

Au premier rang, il y a la Grande mosquée de la Mecque qui est évaluée à 100 milliards de dollars. On retrouve également le bâtiment d’ITER (dans le sud de la France) qui est à 25 milliards de dollars ou encore l’hôtel Marina Bay Sans de Singapour qui est estimé entre 5,5 et 6 milliards de dollars. Un peu plus loin sur le podium se trouve le One World Trade Center et ses 3,5 milliards de dollars.

