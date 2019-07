Huawei aurait aidé à installer un réseau mobile en Corée du Nord

Voilà un moment que les yeux sont rivés sur Huawei. Après la décision prise par le gouvernement de Donald Trump d’interdire toute collaboration avec le mastodonte chinois, son avenir est remis en question. Et après une période d’accalmie, la dernière nouvelle en date risque de mettre de l’huile sur le feu : la participation secrète de Huawei à l’édification du réseau mobile 3G de la Corée du Nord.

Huawei et la Corée de Kim Jong-Un, partenaires ?

Le Washington Post, à l’origine des révélations, donne de plus amples détails sur cette aide discrète. Parmi les informations mises en avant, la raison de l’aide apportée. Huawei aurait proposé son soutien pour l’installation et l’entretien de ce réseau mobile à des fins commerciales.

Le plus surprenant dans cette histoire c’est que le partenariat ne date pas d’hier. Et pour cause, les documents internes et les témoignages de plusieurs sources obtenus par le quotidien prouvent que la firme est impliquée depuis au moins huit ans, par le biais de son partenariat technologique avec l’entreprise publique chinoise Panda International Information Technology Co. Ltd. L’entreprise aurait également aidé à l’acheminement des équipements de la marque Huawei au Royaume Ermite.

Toujours selon les informations recueillies auprès de diverses sources, la firme de Shenzhen aurait également joué un rôle primordial et significatif dans la mise en place de différents projets technologiques en Corée du Nord. Et cela ne s’arrête pas seulement aux équipements, mais également à un service de gestion.

Huawei nie les faits

Face à cette allégation, Huawei affirme n’avoir aucune présence commerciale en Corée du Nord. Par le biais d’un communiqué adressé au Washington Post, la firme affirme son « engagement à respecter non seulement les sanctions des Nations Unies, de l’Union européenne et les États-Unis, mais également les réglementations de tous les autres pays où elle est présente ».

Panda International Information, quant à lui, n’a pas encore commenté les faits.