Apple rachète les modems Intel : pourquoi c’est important ?

Dans un communiqué de presse, Apple vient d’annoncer le rachat de « la majorité de l’activité modem d’Intel ». Via une transaction s’élevant à un milliard de dollars, Apple aura désormais sous son aile près de 2 200 employés, plusieurs équipements supplémentaires, ainsi qu’un ensemble de propriétés intellectuelles. Et si l’opération ne sera officiellement terminée qu’au quatrième trimestre de 2019, l’on a déjà une idée bien précise des conséquences.

Des modems 100 % Apple

Une approbation par les comités concernés sera encore nécessaire. Ainsi, le rachat de la division ne serait finalisé que vers la fin de l’année selon les informations partagées par Apple. Résultat : il faudra encore attendre quelques mois, pas avant au moins 2020, pour pouvoir profiter des premiers modem « made in Apple ». En attendant, la firme continuera à se fournir auprès de Qualcomm.

Mais elle pourra désormais négocier des prix un peu plus bas car le risque de rupture de contrat est plus élevé maintenant qu’Apple a les moyens de se passer des services de Qualcomm. Avant cela, Apple a tout de même besoin de développer des modems aussi puissants et performants que ceux de Qualcomm. Car jusqu’à présent, Intel n’avait jamais réussi à égaler son concurrent. C’est d’ailleurs l’une des raisons principales qui a mené au rachat.

Quoi qu’il en soit, Apple s’est montré déterminé à mettre le budget nécessaire pour produire des modems performants.

Le divorce entre Intel et les modems ?

Selon le contrat de vente entre Apple et Intel, ce dernier peut encore continuer à développer des modems s’il le souhaite. Mais il y a une clause importante à respecter : cela ne doit pas concerner le marché des smartphones.

On peut donc s’attendre à ce que le marché des appareils et véhicules connectés ainsi que les ordinateurs tournant avec un modem 4G et 5G soit plus important à l’avenir.

Dernière mise à jour le 2019-07-29 at 10:59 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires