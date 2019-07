Les nouvelles Tesla seront équipées de Youtube et Netflix

Une des nombreuses caractéristique des Tesla rend leurs constructeurs particulièrement fiers : la possibilité de les mettre à jour à distance. Le grand patron de la firme novateur, Elon Musk, a toujours été très généreux dans les mises à jour offertes aux utilisateurs. Il y a quelques jours, ce dernier a donc annoncé l’arrivée de la prochaine, la V10. Si celle-ci n’arrive que vers le mois prochain, les nouveautés annoncées rendent certainement les utilisateurs très impatients. Notamment, l’arrivée de Netflix et Youtube.

Elon Musk a livré quelques détails croustillants concernant les prochaines fonctionnalités et nouveautés que l’on trouvera sur cette mise à jour. Parmi les grandes innovations annoncées par le grand patron de Tesla : la possibilité de voir des vidéos via la plateforme Youtube mais également Netflix, à partir de l’écran central de toutes les voitures mises à jour.

Pour éviter tout danger, ces fonctionnalités ne seront disponibles qu’à l’arrêt (du moins, tant que les voitures électriques ne pourront pas se déplacer en toute autonomie). Pour visionner vos vidéos préférées, vous aurez besoin d’une connexion Wi-Fi. Mais Tesla a pensé a tout en prévoyant d’installer, prochainement, des points d’accès gratuits à ses stations de Superchargeurs.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.

