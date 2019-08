Google s’engage pour une empreinte carbone nulle et des produits durables

Le changement climatique est, aujourd’hui, plus que jamais un problème d’envergure mondial. Pour maximiser l’utilisation des matériaux recyclés dans les produits et réduire leur empreinte carbone, les grandes firmes ont décidé de prendre quelques précautions. C’est le cas de Google.

La firme de Mountain View a, en effet, affirmé sur son blog que les accessoires et les gadgets fabriqués par la compagnie et vendus sur leur site seront, désormais, fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Empreinte carbone zéro chez Google pour l’an prochain

Ce n’est un secret pour personne : depuis maintenant plus de trois ans, Google s’oriente dans la fabrication de smartphones et de divers gadgets. Selon la directrice de la durabilité de la division hardware de la firme, Anna Meegan : « Fabriquer et livrer ces appareils aux clients consomme énormément de ressources, et se débarrasser de nos vieux composants électroniques engendre une quantité notable de déchets ».

Pour palier à ce problème, la firme est décidée à prendre des décisions importantes :

Google s’engage à obtenir une empreinte carbone nulle pour les livraisons en 2020

Google s’engage à ce que l’intégralité des produits contiennent autant de matériaux recyclés

Google s’engage dans une démarche plus sociale

Toujours selon Anna Meegan : « Google créera une technologie qui place les gens au centre de ses préoccupations. Elle améliorera, entre autres, l’accès aux bénéfices qu’elle propose ». Et cette promesse n’est pas seulement un coup de pub ou encore une promesse en l’air car la compagnie a déjà commencé à remplir cet engagement. Il y a quelques semaines, Google a distribué pas moins de 100 000 Google Home Mini à des personnes qui doivent faire face à un handicap.

Quoi d’autre ?

Mais si l’engagement d’une empreinte carbone zéro est bien clair, les déclarations faites par Google restent encore assez vagues et difficiles à mesurer. Une question se pose, en effet sur la manière dont les utilisateurs ainsi que les acteurs de l’environnement peuvent mesurer l’impact social ou le pourcentage de matériaux recyclables utilisés dans leurs produits.

