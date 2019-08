Google Hangout : sursis avant la mort annoncée du service

Ce n’est pas encore l’heure des adieux!

Il y a quelques mois, Google a annoncé la fin de Hangouts, un service qui lui est particulier permettant de faire des vidéoconférences et d’envoyer des messages en instantanée depuis 2013, sauf que les utilisateurs ne sont pas encore prêts à lui dire au revoir. Google compte donc faire plaisir à ces derniers en planifiant une fermeture pour plus tard. Alors, si l’application devait tirer sa révérence pour le mois d’octobre, Google a décidé d’ajourner.

Temporiser pour juin 2020

L’entreprise américaine a donc l’intention de temporiser la fermeture définitive pour le mois de juin 2020, au plus tôt. Pour le moment, aucune date précise n’a encore été donnée par la firme de Mountain View, ce qui donne un peu plus de temps aux utilisateurs qui s’y sont attachés avec le temps. Mais pour ne pas les prendre au dépourvu lorsque la date arrivera, Google compte envoyer un préavis, diffusé en continu sur l’application. Pour le moment, la communauté n’est pas encore nombreuse à avoir migré vers Meet & Chat. La sortie du calendrier définitive dépendra certainement de cela.

Les internautes sont encore nombreux sur Hangouts

Mais pourquoi Google a décidé de retarder cette fermeture ? Tout simplement parce que l’entreprise a remarqué que les internautes sont encore très nombreux à passer des appels par le biais de la version classique de Hangouts. « Nous avons entendu beaucoup d’entre vous nous dire que vous aimeriez avoir plus de temps pour migrer vos activités de la version classique de Hangouts vers Hangouts Chat », confirme la compagnie. Pour rappel, la nouvelle version de la messagerie instantanée n’a pas été créée cette année. En effet, le « premier » Meet a été dévoilé en 2017 et était destiné pour les entreprises, grâce à la présence de plusieurs options améliorant la visioconférence. Par la même occasion, Google avait également annoncé l’arrivée de Chat, une application de communication plutôt imaginée pour les membres d’une équipe. Cette fois-ci, Google veut offrir un service plus performant et destiné aux particuliers : les services Chat et Meet, soit l’ensemble des deux).

Bien que la transition puisse être plus difficile pour certain, on est confiant que le changement sera pour le mieux!