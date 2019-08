Tokyo 2020 : une voiture autonome pour porter la flamme olympique

Les Asiatiques montrent une fois de plus leur passion pour la technologie!

Les prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020 seront particuliers. En effet, le comité d’organisation s’est fixé un objectif bien précis : atteindre un taux d’émissions le plus faible possible. En ce sens, son partenaire Toyota a déployé une gamme de véhicules électriques rechargeables et des hybrides. Au total : 3700 véhicules seront au rendez-vous pour cet événement, une gamme complète de véhicules électrifiés.

Des flottes spéciales pour les Jeux olympiques

Le constructeur automobile japonais est donc totalement prêt pour accueillir cet événement de grande envergure. Parmi les 3700 véhicules qu’il fournira pour pourvoir aux besoins de mobilité lors des Jeux olympiques, 90 % seront électrifiés. Ainsi 850 véhicules seront alimentés par batterie électrique et 500 à partir de piles à combustible. Et il n’y aura pas que des voitures! L’on y trouvera des véhicules de toutes les formes et de toutes les tailles : des autobus, des navettes, des scooters et même des cyclomoteurs. Cette liste n’est pas exhaustive, car selon les dernières informations, d’autres modèles seront encore dévoilés au fil du temps. Si cette initiative est une excellente nouvelle pour l’environnement, c’est également un moyen pour Toyota de présenter au grand public sa large gamme de véhicules à carburant alternatif. La plupart sont encore dans la phase expérimentale, mais les résultats promettent.

Comme un retard à rattraper

Pour rappel, Toyota est un grand acteur sur le marché des motorisations alternatives, et ce, depuis 1997. Malheureusement, ce n’est pas le cas sur le marché des véhicules 100 % électriques haut de gamme et grand public. En effet, les efforts de la marque n’arrivent pas encore à la hauteur de ceux déployés par Tesla ou encore Nissan, mais cela pourrait bien changer. Le géant nippon vient d’annoncer l’arrivée, entre 2020 et 2025, de six nouveaux véhicules électriques, et les Jeux olympiques de 2020 seront également un moment idéal pour donner un premier aperçu de sa toute nouvelle gamme.

Concept-i

Le Concept-i, un autre concept-car, devrait également être dans les rangs. Présenté pour la première fois durant le CES 2017, cette petite voiture aura un rôle important durant les Jeux olympiques. En effet, il est prévu que ce soit ce concept-car qui prendra en charge le transport de la flamme olympique. Tournant grâce à une intelligence artificielle, cette voiture aura l’avantage de pouvoir lire les émotions des personnes.

On a visiblement une raison de plus d’attendre avec impatience le début des Jeux olympiques de 2020!