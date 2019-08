Disney+ : la 4K et 4 écrans simultanés dans l’abonnement de base

Une excellente nouvelle concernant la nouvelle plateforme de streaming!

Disney+ sera bientôt disponible aux États-Unis, et son arrivée se fera en fanfare, car Disney a prévu quelques caractéristiques qui font que sa plateforme de streaming se démarque de la concurrence. Attendue officiellement pour le 12 novembre prochain, les futurs utilisateurs pourront profiter de plusieurs options d’abonnement. Si la formule de base à 6.99 dollars par mois a déjà été confirmée, l’entreprise américaine vient de lever les voiles sur des offres encore plus intéressantes.

Disney ouvre les hostilités sur le pricing

Ainsi, en plus de l’offre de base qui paraît déjà « très » accessible, Disney prévoit également d’offrir les options 4K et 4 écrans simultanés sans surcoût. Ce n’est pas tout! Avec la formule à 6.99 dollars par mois, l’utilisateur pourra également créer et gérer jusqu’à 7 profils depuis un seul compte. À cela s’ajoutent le support Dolby Vision, l’HDR10 et le support Dolby Atmos Audio. Avec autant d’options bonus, Disney frappe vraiment très fort, et le géant du streaming Netflix est bien à la traîne. En effet, au même prix, ce dernier ne propose qu’une définition SD et le visionnage sur un seul écran à la fois. Pour profiter des mêmes offres, l’utilisateur doit se tourner vers l’abonnement Premium qui est à 16 dollars. Un petit calcul rapide permet de voir qu’il s’agit de plus du double de l’offre proposée par Disney.

Un catalogue à améliorer

Si, sur le point de vue du prix, Disney+ a trouvé la formule idéale pour désamorcer la bombe Netflix, la plateforme a encore quelques efforts à faire sur le contenu. Il y a quelques jours, Disney a dévoilé la liste des films et des séries qui figureront dans le catalogue de la plateforme à son lancement. On y retrouve, entre autres, les franchises les plus populaires de la firme, mais également les filiales Pixar et Marvel en plus des documentaires National Geographic. Malheureusement, ces derniers ne sont pas encore à la hauteur du catalogue de Netflix. C’est d’ailleurs cette raison qui explique un tel écart dans le prix.

N’empêche que Disney+ reste un abonnement qui suscite grandement l’engouement, surtout à ce prix!