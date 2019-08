Microsoft : le dark mode disponible sur la suite 365 (Office, Outlook…)

C’est officiel : le dark mode est partout!

Les développeurs de logiciel sont tous au rendez-vous pour cette nouvelle tendance 2019. Pendant que Facebook met encore en place le mode sombre sur son application principale, d’autres applications rejoignent les rangs. Ainsi, on apprend que Microsoft succombe également au mode sombre et la transition commence par Outlook. Le déploiement de cette fonctionnalité se fera donc petit à petit au cours des prochaines semaines sur Android 10 et iOS 13.

Les interfaces d’Office seront au goût du jour

Microsoft aussi veut suivre de près les nouvelles tendances. Ainsi, la société américaine de Redmond vient d’annoncer que l’ensemble des applications Office 365 pourront profiter, dans les semaines à venir, du fameux mode sombre, mais le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité se fera, comme on se l’attendait, petit à petit. Ainsi, la première application qui en profitera est Outlook, et cette mise à jour sera affectée aussi bien sur Outlook pour mobiles iOS et Android que sur la version Web.

Doucement, mais sûrement

Si Microsoft a pris un peu plus de temps que les autres grandes entreprises, il est important de préciser que le développement du mode sombre a pris près d’un an de travail aux équipes responsables de l’interface des applications de Microsoft. Obtenir une version sombre, fluide, lisible et intuitive n’est pas aussi simple que ce que l’on pense. Selon Jon Friedman, responsable du design Office chez Microsoft, le plus dur était « d’augmenter le contraste, la saturation des couleurs de la marque et la cohérence entre les détails, comme la manière dont nous utilisons les ombres en mode sombre ».

Le mode sombre est prêt pour iOS 13 et Android 10

Office.com se refera également une petite beauté et adoptera le mode sombre dans les heures qui suivent. Microsoft prévoit également intégrer ce mode dans toutes les autres applications mobiles : Word, Excel ou encore Skype. Pour l’heure, on sait déjà que les logiciels seront tous compatibles à la sortie de la version iOS 13. Le dark mode sera activé automatiquement à la tombée de la nuit. Cette fonction, sur Android 10, sera quant à elle activée par défaut dès que l’utilisateur passera en mode « économie d’énergie ».

Il ne reste plus qu’à attendre de pouvoir bénéficier du dark mode à plus grande échelle!