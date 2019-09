Changement climatique : des employés d’Amazon vont arrêter le travail pour faire plier la compagnie

On vous en parlait il y a quelques mois : en terme de respect de l’environnement, Amazon n’est pas vraiment un exemple de déontologie. La multinationale californienne affiche notamment un chiffre d’émissions de matières toxiques encore bien supérieur à la moyenne des autres géants de la tech (Apple s’est par exemple entièrement tourné vers les énergies renouvelables).

Seulement, le sujet du réchauffement climatique occupe de plus en plus de place dans l’espace médiatique. Et voilà que 941 employés d’Amazon ont décidé de prendre les devants pour inciter la firme de Jeff Bezos à moderniser sa politique environnementale. Le 20 septembre prochain, ces 941 employés arrêteront le travail.

Le groupe de contestataires s’est formé en décembre 2018 sous le nom d’Amazon Employees for Climate Change («Les employés d’Amazon contre le changement climatique»). Ceux-ci prônent la mise en place d’un plan d’action, afin d’arriver à zéro émissions d’ici 2030.

More than 900 Amazon employees (and growing) pledge to walk out on Sept 20th in support of the youth-led Global #ClimateStrike because we understand the threat of the climate crisis and want to work for a company that makes climate a priority. #AMZNclimate

— Amazon Employees For Climate Justice (@AMZNforClimate) September 9, 2019