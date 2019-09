Lunettes de réalité augmentée : Facebook et Ray-Ban s’associent

Serait-on sur le point de rattraper la science-fiction?

En termes de nouveaux produits et d’innovations, Facebook a bien plus d’un tour dans son sac. Depuis son rachat d’Oculus, en 2014, la firme de Mark Zuckerberg est même devenue un acteur de taille sur le marché de la réalité virtuelle. Mais le grand patron de la firme a toujours montré, également, son intérêt pour la réalité augmentée. Si, depuis quelque temps, on sait que l’entreprise travaille sur des filtres AR pour concurrencer Snapchat, il se peut que le géant américain travaille aussi sur des lunettes.

Facebook x Luxottica

D’après le site CNBC, ces lunettes sont un fruit de la récente collaboration entre Facebook et Luxottica (la maison mère de plusieurs marques comme Ray-Ban). Portant, pour le moment, le nom de code « Orion », ces lunettes ont été conçues pour un objectif grandiose : pouvoir remplacer le smartphone. Ainsi, ces lunettes pourront afficher des informations en AR sur le champ de vision de l’utilisateur (les notifications sur les réseaux sociaux, la bourse, la météo, les dernières actualités en ligne), mais ce n’est pas tout. Les utilisateurs pourront, également, téléphoner à partir de ces lunettes ou faire des lives et des streamings. Cette fonctionnalité est particulièrement importante, car c’est la force même des lunettes Spectacles de Snap.

Une livraison pour 2023

Pour le moment, aucune information officielle n’a encore été communiquée par les deux marques protagonistes. Toutefois, il y a de fortes chances que ces lunettes soient commercialisées à partir de 2023 sous la marque « Ray-Ban ». Et il n’y aura pas qu’une seule paire de lunettes, car The Information a mis en avant toute une collection connue sous le code « Stella » en interne, avec plusieurs modèles différents de lunettes connectées.

Si, pour le moment, les lunettes connectées n’ont pas toujours réussi à séduire les utilisateurs, Facebook et Luxottica trouveront-ils le secret pour attirer le grand public ? Ils ont encore quelques années devant eux pour affiner leur produit et leur offre.