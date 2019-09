Playstation Plus : les jeux gratuits d’octobre 2019 sur PS4

Voici enfin venu le moment tant attendu!

S’il vous reste encore quelques jours pour jouer à Batman : Arkham Knight et Darksiders III, Sony a déjà mis en ligne les nouveaux jeux gratuits pour le mois d’octobre. Comme à chaque début du mois, les abonnés peuvent en effet profiter de nouveaux titres à télécharger gratuitement via le Playstation Store. L’entreprise a donc profité du State of Play pour lever le voile sur les deux titres qui seront disponibles à partir du 1er octobre.

The Last of Us Remastered

The Last of Us Remastered est un jeu très apprécié par les gamers du monde entier. D’ailleurs, le deuxième volet, The Last of Us Part II devrait sortir en exclusivité sur PS4 dès le 21 février 2020. Si vous avez encore quelques mois à attendre avant cette sortie tant attendue, Sony propose, pour passer l’attente, de profiter de nouveau du premier volet dans le téléchargement gratuit. Sorti sur PS3 en 2013, ce jeu de Naughty Dog a rencontré un franc succès lors de son portage sur PS4. Dans le jeu, vous devez plonger dans un monde post-apocalyptique après une épidémie qui a sévi aux États-Unis. Si quelques personnes ont tout de même réussi à y faire face, il faudra continuer la bataille pour « survivre ». Les joueurs devront alors incarner Joel et Ellie pour se lancer dans cette grande aventure. Pour la version gratuite, le joueur pourra profiter de l’aventure de base ainsi que du DLC Left Behind.

MLB The Show 19

Cette fois-ci, les joueurs seront invités sur un terrain de Baseball. Ce mois-ci, Playstation a mis dans la liste des jeux gratuits le fameux MLB The Show 19, qui est, pour rappel, le dernier opus de la franchise de Baseball. Très frais, le jeu n’est sorti qu’en mars de cette année. Comme vous l’aurez compris, il s’agit d’un jeu de simulation de Baseball. En choisissant le mode carrière, vous pouvez progresser petit à petit et faire évoluer votre équipe. Il est même possible d’affronter d’autres joueurs en lignes pour augmenter son niveau et pour prétendre au grand titre.

Vous devriez avoir de quoi vous divertir amplement avec tout ça!