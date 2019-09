Google publie 3000 vidéos truquées pour lutter contre les deepfakes

Les fake news n’ont plus la cote; maintenant, c’est l’ère du deepfake!

Donner vie à des tableaux ou des photos mythiques de manière la plus réaliste possible, c’est la nouvelle prouesse offerte par l’intelligence artificielle. Cette nouvelle trouvaille peut s’apparenter à une grande innovation et une opportunité pour plusieurs domaines (notamment le domaine artistique). Malheureusement, elle peut également être assez inquiétante, et pour cause; elle peut modifier une séquence vidéo pour faire dire à une personne quelque chose qu’elle n’a jamais dit. Si le « deepfake » n’est pas encore à la portée de tous, il ne faudra plus attendre que quelques mois pour que les fausses vidéos fassent leur apparition sur la toile.

Google publie des deepfakes pour contrer les contenus dangereux

Le géant américain Google voit une grande menace dans cette nouvelle méthode. Il vient alors de rendre publiques des milliers de deepfakes pour permettre aux chercheurs de travailler plus efficacement sur l’identification des contenus potentiellement « dangereux ». Le mastodonte américain a donc tourné des centaines de vidéos avec des acteurs. Il a, par la suite, transformé chaque séquence pour obtenir des centaines de vidéos truquées. Le plus étonnant, c’est que toutes ces vidéos sont le résultat d’un travail via les « méthodes de génération de deepfakes accessibles au grand public ». En d’autres termes, tout le monde (ou presque) serait donc capable de faire des vidéos truquées de ce genre.

Un grand risque pour la société

Ces centaines de vidéos partagées par Google se composent de vidéos truquées et de vidéos non truquées; un ensemble mis à la disposition de tous les chercheurs pour qu’ils puissent « développer des méthodes de détection de vidéos manipulées ». D’ailleurs, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu une de ces vidéos truquées sur les réseaux sociaux. Parmi elles, celles qui mettent en scène le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, ou encore l’ancien Président américain, Barack Obama. Selon Nick Dufour de Google et Andrew Gully de Jigsaw : « Même si de nombreuses vidéos deepfake sont conçues à des fins humoristiques, d’autres pourraient nuire à des individus ou à la société ». La portée de cette inquiétude est telle que les autorités de régulation et les associations commencent également à se poser des questions sur « les possibles répercussions sur des scrutins politiques ».

Des vidéos falsifiables par tous

Pour le moment, il est assez difficile de se faire tromper par ces vidéos truquées. En effet, la différence entre la vidéo originale et la vidéo manipulée est encore perceptible à l’œil nu. Il n’y a donc pas besoin de devenir expert. Néanmoins, ce n’est plus qu’une question de temps pour que ces vidéos deviennent plus convaincantes. D’ailleurs, certaines ont déjà été réalisées. Selon le professeur en technologies créatives à l’Université de Californie du Sud, « On est capable, aujourd’hui, de réaliser des vidéos qui semblent parfaitement réelles. La vraie question, c’est combien de temps avant que ces technologies de production de deepfake hyper réalistes soient accessibles au grand public ». Selon les estimations, il ne faudra plus que 6 ou 12 mois avant que ça soit le cas.

Une chose est certaine: il faudra encore plus redoubler de prudence avant de croire ce qu’on voit sur Internet!