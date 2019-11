Playstation Plus : les jeux gratuits de novembre 2019

Bonjour novembre!

Pour les abonnés de PS Plus, le nouveau mois est toujours attendu avec beaucoup d’impatience. En effet, comme à son habitude, Playstation Plus propose de nouveaux jeux gratuits pour les abonnés du mois. Pour novembre, voici la liste des titres qui vous attendent.

Des titres sombres et angoissants

Si l’on devait attribuer un thème pour les jeux de ce mois-ci, les mots « sombre » et « angoissant » réussiraient parfaitement à définir les nouveaux titres de novembre. À partir du 5 novembre 2019, et ce, jusqu’au 3 décembre prochain, vous (en tant qu’abonné à PS Plus) aurez donc la possibilité de télécharger deux jeux : Nioh et Outlast 2.

Nioh

Ce premier titre est un jeu de samouraïs. Inspiré de Dark Souls, il plaira particulièrement aux amateurs de jeux qui recherchent des sensations fortes, avec une bonne dose d’action et beaucoup de défis à relever. L’arrivée de ce jeu parmi la liste des titres gratuits de ce mois a été bien calculée, car la bêta ouverte de Nioh 2 est prévue au courant du mois de novembre.

Outlast 2

Le deuxième titre gratuit de ce mois de novembre est Outlast 2. Si vous avez l’habitude des jeux qui donnent la chair de poule, vous serez particulièrement heureux de compter celui-là dans votre liste. Fait particulièrement intéressant : cette série a été développée à Montréal, dans les studios Red Barrels. Un moyen efficace pour se faire un nom dans le cœur des joueurs aguerris et des nouveaux joueurs.

Ces jeux vous intéressent ? Il ne reste plus que quelques heures à patienter pour pouvoir en profiter pleinement. Et si vous n’avez pas encore pu essayer les jeux d’octobre, vous pouvez encore vous rattraper, car ils sont disponibles jusqu’au 4 novembre.