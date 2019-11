9 jeux et une console à surveiller en novembre !

Eh oui, la fin de l’année 2019 approche déjà à grands pas ! À cet effet, outre quelques derniers jeux en décembre, les compagnies lanceront les titres sur lesquels elles misent pour Noël au cours des prochaines semaines. Voici d’ailleurs 9 jeux ainsi qu’une nouvelle plate-forme que vous devriez surveiller durant le mois des morts avant que ne s’entame le tout dernier droit de l’année !

Just Dance 2020

Date de sortie: 5 novembre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Wii, Google Stadia

Que vous l’aimiez ou non, la franchise Just Dance continue de faire son bout de chemin année après année ! Le onzième jeu de la série réunira pas moins de 40 chansons sur lesquelles vous pourrez vous trémousser, dont Bangarang de Skrillex, Con Calma de Daddy Yankee, High Hopes de Panic! at the Disco et I Don’t Care de Ed Sheeran et Justin Bieber. La copie du jeu viendra aussi avec un mois d’accès au service de diffusion en continu Just Dance Unlimited, qui comprend pas moins de 500 chansons.

À noter que la version pour Google Stadia sera disponible à partir du 19 novembre prochain.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Date de sortie: 5 novembre 2019

Sur: Nintendo Switch

Dérivé fort populaire réunissant les anciens rivaux que furent Mario et Sonic, cette édition de Mario & Sonic at the Olympic Games vous permettra d’affronter une multitude d’épreuves seul ou avec des amis, en plus de plonger dans l’histoire des Jeux olympiques. En effet, le jeu proposera un mode en 8 bits qui vous renverra à l’époque des jeux de Tokyo de 1964 ! Vous pourrez ainsi y jouer avec les versions 8 bits des personnages et découvrir une panoplie d’anecdotes sur les Jeux olympiques tenus dans cette ville ainsi que sur cette dernière.

Red Dead Redemption 2

Date de sortie: 5 novembre 2019

Sur: PC

Paru l’an dernier sur consoles, Red Dead Redemption 2 sera finalement lancé sur PC ! Cette version comprendra diverses améliorations par rapport aux éditions parues l’an dernier, incluant un niveau visuel plus relevé offrant une meilleure vue en profondeur ainsi que des textures plus polies, trois nouvelles missions de chasseur de primes, deux nouveaux camps de bandits, deux nouvelles cartes aux trésors, cinq nouveaux fusils et plusieurs nouveaux talismans qui vous donneront des avantages permanents en explorant l’immense monde du jeu !

Need for Speed Heat

Date de sortie: 8 novembre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Préparez vos moteurs, la série Need for Speed sera bientôt de retour ! Cet opus prendra place à Palm City, une ville inspirée de Miami. Vous prendrez part à des courses de jour comme de nuit, votre objectif variant selon le moment de la journée. En effet, de jour, vous serez plongé dans des courses légales afin de gagner de l’argent. Une fois le soleil couché, vous roulerez plutôt au sein de courses de rue afin d’améliorer votre réputation, le tout en vous faisant pourchasser par la police. Évidemment, plus vous progresserez, plus vous pourrez améliorer vos véhicules afin qu’ils soient plus jolis et performants !

Death Stranding

Date de sortie: 8 novembre 2019

Sur: PlayStation 4

Qui dit jeu vidéo d’Hideo Kojima dit aussi jeu qui ne fera pas l’unanimité. C’est ce qui semble encore être le cas avec Death Stranding, un jeu très étrange que la critique salue jusqu’à présent tout en affirmant qu’il ne convient vraiment pas à tous. Vous y prendrez le contrôle d’un homme devant effectuer des livraisons dans un monde post-apocalyptique hostile et bizarre, et qui, en chemin, devra élucider différents mystères tout en se concentrant pour survivre. Bref, un jeu différent de la masse qui s’annonce pour le moins intrigant !

Age of Empires II: Definitive Edition

Date de sortie: 14 novembre 2019

Sur: PC

Amateurs de jeux de stratégie en temps réel, Age of Empires II: Definitive Edition vous renverra dans le passé avec l’un des jeux ayant marqué ce genre ! Cette réédition sera surtout une mise à jour de ce que fut Age of Empires II, proposant notamment du visuel en 4K ainsi qu’un mode Spectateur. Néanmoins, il y aura une nouvelle campagne intitulée The Last Khans ainsi que quatre nouvelles civilisations.

À noter que dans le passé, l’intelligence artificielle devait tricher pour gagner. Dans cette réédition, vous pourrez choisir cette vieille IA ou bien en sélectionner une nouvelle bien plus avancée qui n’utilisera aucune technique de triche pour remporter la partie.

Pokemon Sword and Shield

Date de sortie: 15 novembre 2019

Sur: Nintendo Switch

Extrêmement attendus, Pokemon Sword et Pokemon Shield devraient faire un malheur sur Nintendo Switch en cette fin d’année ! Prenant place dans la région de Galar, les jeux vous permettront de parcourir une plus grande variété d’environnements que par le passé alors que vous tenterez de réunir la meilleure équipe de Pokémon afin de vaincre des maîtres dans des arènes. Les jeux introduiront la fonctionnalité Dynamax (qui décuplera temporairement la taille ainsi que la puissance d’un Pokémon en combat) ainsi que la possibilité d’envoyer des Pokémon effectuer des missions afin qu’ils gagnent de l’expérience et/ou des objets rares.

De ce qu’on en sait, Pokemon Sword et Pokemon Shield devraient être les jeux les plus massifs de l’histoire de la franchise !

Star Wars Jedi: Fallen Order

Date de sortie: 15 novembre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Prenant place entre les épisodes 3 et 4, Star Wars Jedi: Fallen Order sera un jeu uniquement solo qui vous permettra d’incarner Cal Kestis. Ayant survécu à l’Ordre 66 ordonné par Palpatine, le Jedi devra survivre dans un univers hostile en utilisant ses habiletés ainsi que la Force dans une grande variété d’environnements disséminés sur plusieurs planètes.

Google Stadia

Date de sortie: 19 novembre

Google tentera de révolutionner la façon dont nous jouons et de faire sa place dans le monde très compétitif du jeu vidéo avec sa plateforme Stadia. Le but de celle-ci est de pouvoir vous faire jouer à des jeux AAA sur une variété de plateformes, incluant un ordinateur, une tablette, un téléphone, un téléviseur, etc. Bref, tout appareil pouvant supporter Android.

Plusieurs jeux seront disponibles lors du lancement de la plateforme, dont Assassin’s Creed Odyssey, Rage 2, Borderlands 3, Ghost Recon Breakpoint, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, Wolfenstein: Youngblood, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Si vous avez une connexion Internet suffisamment puissante, Google promet que vous pourrez faire rouler ces jeux en 4K à 60 images par seconde à partir du cloud. Reste à voir si les serveurs de Google seront suffisamment puissants pour que la firme puisse livrer ses promesses !

Shenmue III

Date de sortie: 19 novembre 2019

Sur: PlayStation 4, PC

Il n’y a pas si longtemps, on ne croyait plus que Shenmue III pourrait se matérialiser. Or, ce sera pourtant une réalité sous peu puisque le troisième opus de cette vieille série débarquera sur la console de Sony ainsi que sur PC, notamment grâce au soutien des fans.

Le jeu poursuivra la quête du jeune Ryo Hazuki, toujours à la recherche du meurtrier de son père. Dans les montagnes de Guilin, Hazuki fera la rencontre de Ling Shenhua et apprendra qu’ensemble, ils ont une destinée qu’ils doivent réaliser. Vous devrez donc accomplir une variété de missions et d’activités afin de continuer cette histoire qui fut entamée il y a de nombreuses années.

À noter que Shenmue III ne sera pas la conclusion de la série. Son créateur, Yu Suzuki, espère que le jeu connaîtra du succès afin de lui permettre de développer d’autres chapitres.