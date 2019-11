PS5 : Un brevet dévoilerait les manettes DualShock 5

Des nouvelles de la PS5 pour nous faire patienter!

L’innovation est-elle réellement la clé du succès ? Avec le temps, les constructeurs dans le domaine du jeu vidéo rivalisent d’ingéniosité pour proposer des modèles de manettes hors normes. Certains jouent même la carte du « jamais vu » pour impressionner le grand public. Ce qui n’est visiblement pas le cas de la PlayStation. Avec l’arrivée imminente de la PlayStation 5, Internet a réussi à mettre la main sur ce qui peut bien être la manette de cette version numéro 5 de la console mythique.

Un design qui nous est familier

Sony n’a jamais voulu dépayser ses fans. C’est donc avec grande surprise que ces derniers découvrent le design assez atypique, voire intrigant, de la console prévue pour décembre 2020. Mais étant fidèle à ses habitudes, PlayStation a décidé de ne pas trop brusquer au niveau de la manette. Suite à la fuite des images d’un brevet japonais déposé par Sony, l’on peut avoir un réel aperçu de la prochaine manette de jeu DualShock, et la première chose qu’on remarque est, bien évidemment, ce design très familier. En effet, il reprend 80 % des lignes de la DualShock 4. Le passage de la DS3 vers la DS4 était beaucoup plus marqué.

Quelques changements au rendez-vous

Néanmoins, cette future DualShock 5 présente quelques particularités. Par exemple, la barre lumineuse n’est plus. Si le pavé tactile est toujours au rendez-vous, les joysticks, quant à eux, seront un peu plus petits. Pour le côté familier, Sony a décidé de reprendre le même schéma de boutons que celui de la DS4. En général, le design sera légèrement plus arrondi, mais les touches directionnelles seront plus creuses en leur centre. En façade, retrouvez toujours le bouton Home et le microphone. Autre nouveauté : le port USB (C ?) qui est, sur cette version, situé sous la manette.

Ces nouvelles informations ont de quoi rendre encore plus impatients les fans de PlayStation!