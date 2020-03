8 jeux prometteurs à surveiller en mars !

Après un début d’année qui, disons-le, fut plutôt tranquille du côté du jeu vidéo, l’industrie reprendra de la vigueur dès ce mois-ci avec la parution de plusieurs jeux fort prometteurs ! En outre, ceux ayant patienté suite aux retards des nouveaux Animal Crossing et Doom pourront renouer avec ces séries à succès, tandis que la suite d’un grand succès exclusif à la PlayStation 4 risque de faire bien des heureux sous peu !

L’extension «Warlords of New York» pour The Division 2

Date de sortie: 3 mars 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, PC

Après nous avoir permis de combattre dans les rues de Washington, la série The Division nous ramènera au sein de New York avec la fort prometteuse extension Warlords of New York pour The Division 2. En explorant quatre nouveaux districts de la ville présentée dans le premier jeu de la franchise, vous devrez stopper le sinistre Aaron Keener, un ancien agent devenu rebelle et ayant réuni les gangs de New York sous sa gouverne afin de détruire le peu qui fut reconstruit depuis la catastrophe du Black Friday.

Au menu de cette extension: un niveau maximal augmenté à 40, la présence de Saisons afin d’agrémenter le jeu une fois celui-ci terminé et beaucoup, beaucoup de nouveau loot à récolter !

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Date de sortie: 6 mars 2020

Sur: Nintendo Switch

Remake de Pokemon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team et Red Rescue Team, cette nouvelle édition de ces jeux à succès vous permettra toujours d’incarner un humain devenu un Pokemon et devant secourir ses semblables en plongeant au coeur de donjons.

Néanmoins, Rescue Team DX proposera un tout nouveau style visuel qui permettra de donner vie aux environnements ainsi qu’aux personnages comme s’ils avaient été peints à la main. Les méga évolutions ainsi que la sauvegarde automatique seront aussi parmi les nouvelles options offertes de ce jeu qui risque de connaître du succès sur Nintendo Switch !

Ori and the Will of Wisps

Date de sortie: 11 mars 2020

Sur: Xbox One, PC

Attendue depuis des années, la suite de l’excellent Ori and the Blind Forest vous replongera dans des environnements plus enchanteurs que jamais alors que vous reprendrez le contrôle du mystérieux Ori. Bien que le style action et plates-formes 2D demeurera inchangé, le studio Moon Studios a ajouté quelques nouveaux éléments à la jouabilité, incluant la possibilité qu’Ori puisse porter des armes. À cet effet, les développeurs ont affirmé s’être inspirés de jeux tels que Hollow Knight et Axiom Verge afin d’offrir un titre qui s’annonce de grande qualité !

MLB The Show 20

Date de sortie: 13 mars 2020

Sur: PlayStation 4

Qui dit mois de mars dit aussi parution du nouvel opus de l’excellente franchise MLB The Show ! Comment l’édition de cette année améliorera-t-elle celle de l’an dernier, dont la qualité était indiscutable ? Eh bien, pour la toute première fois, vous retrouverez les vrais joueurs de la Ligue Mineure de Baseball. De plus, l’éditeur qui vous permettait de créer le logo ainsi que l’équipe de votre choix dans le mode Diamond Dynasty sera proposé dans le mode Franchise. Du reste, attendez-vous au même niveau de qualité ayant fait de MLB The Show la série de jeux de baseball par excellence depuis de très nombreuses années !

Nioh 2

Date de sortie: 13 mars 2020

Sur: PlayStation 4

L’excellent Nioh aura finalement droit à sa suite sous peu ! Prenant place avant les événements du jeu original, Nioh 2 vous permettra de créer votre propre personnage puis d’utiliser une variété d’armes et d’aptitudes afin de massacrer vos ennemis. Certains esprits relâcheront aussi des fragments d’âmes qui vous permettront d’invoquer des alliés lorsque vous déposerez lesdits fragments dans des autels spéciaux. À noter que le jeu vous donnera aussi l’occasion d’invoquer jusqu’à deux avatars d’autres joueurs afin qu’ils vous prêtent assistance, en plus d’offrir un mode coopératif à trois joueurs.

Animal Crossing: New Horizons

Date de sortie: 20 mars 2020

Sur: Nintendo Switch

Nintendo détient ici ce qui risque d’être son grand succès du début 2020 ! Qu’on l’aime ou non, la série Animal Crossing est extrêmement populaire et son nouvel opus est très attendu sur sa console hybride.

New Horizons vous permettra de créer votre propre île paradisiaque de A à Z avec les fonctionnalités tant aimées de la série Animal Crossing. Les relations interpersonnelles continueront d’être au coeur de l’expérience, mais vous pourrez désormais construire une variété d’éléments grâce à un système d’artisanat. De plus, vous aurez l’occasion de vous adonner à plus d’activités qu’au sein des autres Animal Crossing, en plus de pouvoir visiter les îles d’autres joueurs et même de jouer avec trois amis afin de continuer à développer votre île où l’imagination sera votre seule réelle limite !

Doom Eternal

Date de sortie: 20 mars 2020

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC, Google Stadia

Repoussé de quelques mois, Doom Eternal verra enfin le jour vers la fin du mois afin de combler ceux rêvant de massacrer une fois de plus les démons des Enfers ! Le système de jeu sera similaire à celui de Doom 2016, offrant ainsi un style nerveux et fortement axé sur l’action à travers lequel vous éradiquerez des démons avec une grande violence. Néanmoins, vous aurez accès à de nouvelles armes (dont une puissante épée) ainsi qu’à plusieurs nouvelles techniques, incluant celle permettant de courir sur les murs.

Par ailleurs, Doom Eternal introduira de nouveaux défis extrêmement difficiles pour ceux qui en veulent plus que ce qui est proposé dans la campagne principale. À cela, il faudra ajouter la présence de nouvelles ressources pour votre personnage ainsi que l’ajout de nouveaux modes multijoueurs, dont l’un dans lequel deux joueurs prendront le contrôle de démons dont le but est d’éliminer un humain suréquipé.

Bref, violence, feu et démons seront de nouveau au rendez-vous, pour notre plus grand plaisir !

Half-Life: Alyx

Date de sortie: 23 mars 2020

Sur: PC (réalité virtuelle)

Ce n’est peut-être pas Half-Life 3 (sera-t-il un jour une réalité, d’ailleurs ?), mais il n’empêche que toute annonce d’un jeu de la franchise Half-Life suscite un fort engouement ! Half-Life: Alyx demeurera un jeu de tir à la première personne, mais cette fois, en réalité virtuelle. Vous devez donc posséder un tel casque pour profiter du jeu.

Les événements de cette aventure se dérouleront entre ceux de Half-Life et Half-Life 2 alors que vous contrôlerez le personnage d’Alyx. Épaulée par son père, la jeune femme devra combattre un empire extra-terrestre ayant envahi la Terre. Selon ses producteurs, le jeu devrait avoir la même durée de vie que celle de Half-Life 2 et offrir une expérience complète. Toutes les armes pourront se contrôler à une main, l’autre vous permettant d’interagir avec le monde environnant. Qui plus est, le gant de gravité vous donnera l’occasion de jouer avec la gravité, élément familier à tout amateur de Half-Life 2 !