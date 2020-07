Test du jeu Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics: des jeux de partout dans votre Switch !

On oublie souvent que les jeux font partie de l’histoire de l’humanité. En fait, l’humain ayant un besoin de se divertir, il a su inventer une panoplie de jeux au fil des millénaires. Ainsi, chaque culture possède ses jeux, certains visant le divertissement pur et simple et d’autres mettant notre matière grise davantage à contribution. Telle est la grande idée derrière Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, second jeu de cette franchise visant à vous faire découvrir plus d’une cinquantaine de jeux du monde entier dans un format numérique aussi plaisant qu’accessible !

Disponible sur: Nintendo Switch

Des jeux et encore des jeux d’un peu partout

Comme son nom l’indique, 51 Worldwide Classics propose pas moins de 51 jeux ayant marqué les différentes cultures du monde, de l’Otello jusqu’aux Dames en passant par les Échecs et le Solitaire. Vous voyagerez donc à travers le monde afin de découvrir tous ces passe-temps, les développeurs ayant voulu vous initier à ces dizaines de jeux, peu importe votre connaissance de ceux-ci. C’est d’ailleurs l’un des plaisirs du second opus de la franchise Clubhouse Games: se faire expliquer les règles de jeux connus au sein d’autres pays puis apprendre à y jouer afin de s’y perfectionner seul ou bien avec d’autres joueurs.

Même si j’ai eu un faible pour les jeux de cartes (en particulier Le Président, connu au Québec sous le nom du Trou de cul), je dois avouer que la sélection de jeux m’a surpris et fortement plu. Certes, on peut soulever certains oublis de jeux extrêmement populaires qui étaient pourtant inclus dans la version Nintendo DS de Clubhouse Games (dont le Go), mais il y a fort à parier qu’avec des jeux comme Le Président, le Solitaire, le Spider-Solitaire, les Échecs, les Dames, les Dames chinoises, l’Otello, le Backgammon, le Hex et le Mancala, vous trouverez plus d’un jeu pour vous divertir un bon moment !

Du sport se mêlant aux jeux de table

Même si on pourrait croire qu’il n’y a que des jeux de table et de réflexion, les développeurs ont tout de même pensé à inclure des jeux un peu plus sportifs, question de diversifier davantage l’expérience.

Ainsi, si le billard et les dards effectuent un retour, on a intégré des jeux tels que les quilles, la course avec voitures miniatures et même le tir à la volette. Vous pourrez y jouer avec différents types de contrôles, incluant la détection de mouvement à l’aide des Joy Con. Néanmoins, il arrive bien souvent que ces contrôles soient imprécis, rendant certaines manoeuvres frustrantes. Si vous le pouvez, jouez à un maximum de jeux avec une manette ou encore sans détection de mouvement, vous n’en serez que plus satisfait.

Nintendo a aussi intégré des versions miniatures ainsi qu’en jouets de sports populaires. Vous retrouverez donc l’Air-Hockey (dont le réalisme est surprenant), le tennis, le golf, le baby-foot ainsi que le baseball. Chacun d’eux est une version fortement allégée de sa contrepartie réelle, les développeurs ayant vraiment voulu rendre le tout le plus simple possible afin qu’on puisse y jouer sans se casser la tête. Le temps de quelques parties, cette offre un peu plus sportive est correcte. Or, plutôt rapidement, on finit par s’en lasser et retourner à des jeux de table. Bien que j’aie apprécié mes parties de tennis ou de golf, à long terme, elles ne furent pas aussi plaisantes qu’une bonne vieille partie de Backgammon ou de Président !

Une présentation bonifiée en dépit d’un son énervant

La version Nintendo DS de Clubhouse Games était pour le moins basique. On vous y proposait une sélection de jeux, puis vous deviez décider celui auquel vous vouliez jouer. Heureusement, l’édition Nintendo Switch a été bonifiée afin de rendre le tout plus chaleureux.

Ainsi, en plus d’avoir droit à cette sélection de 51 jeux par rangées ou encore à l’horizontale, vous pourrez aussi faire tourner un globe terrestre et sélectionner un jeu selon son pays d’origine. De plus, sur ce même globe, vous verrez apparaître de petites statuettes représentant à la fois des guides intégrés par les développeurs ainsi que d’autres joueurs si vous êtes connecté en ligne. Cela vous permettra de voir d’où viennent les amateurs du jeu et de visualiser certaines de leurs préférences.

Par ailleurs, si vous appréciez davantage un type de jeux, vous pourrez sélectionner un guide en particulier afin qu’il apparaisse à l’écran principal de sélection. En cliquant sur ce guide, vous aurez droit à votre sélection de jeux préférés selon leur type. Par exemple, mon intérêt ayant été les jeux de cartes, j’ai choisi le guide associé à ce type de jeux. De ce fait, au lieu de devoir passer à travers toute la sélection pour voir les jeux de cartes offerts, je n’avais qu’à appuyer sur mon guide pour qu’il fasse apparaître lesdits jeux de cartes. L’idée est simple, mais bienvenue lorsqu’on aime davantage un style de jeux par rapport aux autres !

À noter que chaque jeu vient avec son introduction ainsi que quelques explications. Personnellement, je me serais passé des vidéos explicatives au sein desquelles on voit des statuettes de guides interagir. Les dialogues sont, pour la plupart, inintéressants et ne font que nous introduire très brièvement à un jeu dont on ignore les règles. Plus souvent qu’autrement, on finit par se rabattre sur les explications ainsi que les astuces écrites pour comprendre le fonctionnement d’un jeu.

J’aurais aussi apprécié un peu plus de diversité au niveau sonore. La musique est extrêmement redondante et finit par nous lasser. La voix d’un maître de jeu a également été intégrée dans certains titres et elle devient plus qu’énervante. Pour prendre l’exemple du Président, je n’étais plus capable d’entendre des phrases telles que «Huit, tout le tas est défaussé» ou «Trois de pique» lorsqu’une de ces cartes était déposée sur la surface de jeu. C’est à grincer des dents !

Idéal pour le format de la Nintendo Switch

Vous l’avez peut-être deviné, mais Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics est un jeu idéal pour la Nintendo Switch. Proposant une majorité de jeux se jouant parfaitement sur un écran de télévision ou en mode portable, c’est le genre de jeu vers lequel vous reviendrez très souvent, que ce soit pour quelques minutes ou de plus longues séances. Avec plusieurs paramètres disponibles pouvant notamment modifier le nombre de tours ainsi que la difficulté de l’intelligence artificielle, 51 Worldwide Classics risque de rester dans votre console très longtemps !

Question de stimuler votre intérêt, Nintendo a inclus quelques bonis à débloquer. En outre, vous aurez un trophée à récolter par jeu, les conditions pour le remporter variant. Ce pourra être de battre le niveau de difficulté le plus élevé de l’intelligence artificielle ou bien d’atteindre un certain score. Ainsi, on allie l’apprentissage des jeux à la gratification de les maîtriser, surtout pour les complétionnistes ! Autrement, certaines variantes peuvent être débloquées, dont des cartes à l’effigie de Mario pour les jeux de cartes. C’est simple, mais agréable à obtenir !

En multijoueur, les options varient. Vous pouvez jouer à 51 Worldwide Classics localement ou en ligne, le nombre de joueurs dépendant du jeu dans lequel vous plongez. Or, dans plusieurs jeux, attendez-vous à ne pouvoir jouer qu’à deux joueurs sur une même console, ce qui est quelque peu décevant. De plus, pour bénéficier du potentiel maximum de certains jeux, vous devrez coller plusieurs consoles l’une à côté de l’autre, impliquant que chaque joueur ait une Nintendo Switch. Par exemple, pour le jeu de course avec voiturettes, c’est en collant des consoles que vous pourrez créer de nouvelles pistes avec des designs plus complexes. L’idée est bonne, mais soutient que vous possédiez chacun une Nintendo Switch.

Ceci dit, je me dois de souligner une excellente idée de Nintendo pour faciliter le multijoueur. En effet, lorsque vous jouez à plusieurs, vous pouvez télécharger sans frais l’application Guest Pass sur le eShop. Cette passe permet à plusieurs joueurs de rejoindre une session de jeu, la seule condition étant que l’un des joueurs possède une copie intégrale de 51 Worldwide Classics. L’initiative de Nintendo est magnifique et permet notamment à des amis de se réunir en ligne sans que tous doivent posséder une copie complète du jeu. Si seulement le service en ligne de Nintendo pouvait être bonifié d’une fonction vocale afin de pouvoir échanger avec ses proches ou d’autres joueurs !

Devriez-vous y jouer ?

Comme je le mentionnais, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics est un jeu conçu pour la Nintendo Switch. Même si on déplore certaines omissions ainsi que certains jeux moins intéressants que d’autres, la quantité de petits passe-temps offerts garantit que vous en trouverez au moins quelques-uns qui vous divertiront un bon moment. La portabilité de la console fait aussi en sorte qu’on peut les apprécier où que l’on soit, et ce, tant en solo qu’en multijoueur. Un excellent second opus pour cette série que j’affectionne depuis ses tout débuts sur Nintendo DS !