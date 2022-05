Un nouveau format musical entre le vinyle et le CD voit le jour

Au plus grand plaisir des hipsters qui commencent peut-être à se lasser de devoir sans cesse changer de 33 tours sur leur platine quand ils reçoivent de la visite, on pourrait bientôt voir un nouveau format hybride de disque musical voir le jour.

Il s’agit d’un disque à mi-chemin entre un disque vinyle et un disque compact qui est vanté ces jours-ci par le producteur américain bien connu T Bone Burnett.

Le disque en question est grand comme un disque vinyle mais il est composé d’aluminium et d’une sorte de vernis qui offrirait, selon Burnett, une «qualité sonore analogique supérieure aux meilleurs formats de musique numérique actuellement disponibles». Il s’agit en fait d’un format de disque qui s’apparente beaucoup à ce qu’on appelle les « masters » dans l’enregistrement audio, c’est-à-dire les copies d’enregistrement originales à partir desquelles sont ensuite produits les 33 tours ou les disques compacts.

Plus durable qu’un vinyle

En fait, oui et pour plus d’une raison. D’abord, comme le disque est fait d’aluminium, il va conserver sa forme plus longtemps que le vinyle qui, on va se le dire, vieillit plutôt mal s’il n’est pas manipulé avec un soin maniaque…

Mais surtout, comme il s’agit d’un format d’enregistrement analogique, il peut être lu dans le futur par quiconque possède une aiguille assez fine pour en extraire le son, contrairement à la musique numérique ou au CD qui demandent de l’équipement électronique pour jouer de la musique.

Bref, hâte de voir si ce format verra véritablement le jour…