Est-ce qu’Apple prépare son propre Kindle ou un iPhone à écran pliable?

Apple a lancé hier mardi une invitation officielle pour la keynote d’ouverture de sa fameuse Conférence annuelle des développeurs (WWDC) qui aura lieu en Californie du 6 au 10 juin et ce que ça signifie, pour nous, c’est qu’on va probablement voir passer plusieurs rumeurs de nouveaux produits ou de nouveaux services qui pourraient être mis en vente éventuellement par Apple.

Une de ces rumeurs-là concerne justement le lancement par Apple d’un téléphone qui serait repliable, un peu à la manière de ce que Samsung propose depuis quelques années déjà du côté du Galaxy Fold Z. Ce n’est pas la première fois qu’on l’entend, mais cette fois-ci elle est reprise par un analyste bien connu dans le secteur des technos qui est particulièrement bien branché auprès des fournisseurs d’Apple en Asie.

Et ce que dit cet analyste, c’est qu’Apple plancherait sur un appareil qui serait repliable mais qui aurait en fait deux écrans. Un premier écran aurait un affichage couleur comme celui d’un iPhone actuel, alors que l’autre reprendrait une technologie appelée E-Ink comme celle qu’on retrouve sur les liseuses de livres numériques, par exemple, mais en version couleur.

La rumeur dit que cette technologie irait au développement d’un nouveau téléphone, mais elle pourrait aussi bien servir de second écran à une tablette iPad ou même à un Mac.

Un «Kindle» signé Apple?

La technologie E-Ink couleur vient juste d’apparaître sur le marché et elle permettrait à Apple d’offrir un nouveau produit qui mettrait en valeur non seulement sa propre boutique de livres numériques, tout simplement appelée Books, mais elle pourrait aussi servir à mousser son service Apple News+ qui comprend beaucoup de contenu magazine et où un écran couleur comme celui-là pourrait mettre en valeur les photos et le visuel contenu dans ce service par abonnement.