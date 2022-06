Diablo Immortal: maximiser son personnage coûte plus de 110 000$ !

Avant même sa sortie, le format free-to-play de Diablo Immortal faisait craindre les joueurs que la cupidité d’Activision-Blizzard n’atteigne de nouveaux sommets. Or, même si la firme avait affirmé que la progression du jeu ne serait pas liée aux microtransactions, force est d’admettre que les appréhensions des amateurs étaient fondées.

En effet, bien qu’un jeu free-to-play repose sur des microtransactions, Diablo Immortal n’empêche pas de progresser dans l’aventure ni d’améliorer le niveau ainsi que l’équipement de son personnage.

Là où le jeu vous forcera à délier votre bourse est, entre autres, lorsque vous voudrez maximiser votre équipement à l’aide de gemmes légendaires. Celles-ci, aussi significatives que le niveau d’expérience et l’équipement de votre héros, ont une importance capitale lorsqu’on atteint le contenu post-campagne du jeu.

Certes, il est techniquement possible d’obtenir des gemmes légendaires gratuitement en complétant certains donjons et en ouvrant des coffres légendaires. Le problème est que cela est aléatoire et extrêmement long sans que vous n’ayez la moindre garantie d’obtenir une gemme en ouvrant un tel coffre. De ce fait, sans vous y inciter explicitement, Activision-Blizzard vous force malgré vous à vous tourner vers votre portefeuille pour maximiser votre personnage.

Ceci dit, l’investissement exigé n’est pas anodin. En effet, selon Bellular News, maximiser son personnage et donc accéder au contenu post-campagne tout en demeurant dans les meilleurs classements représente des dépenses totalisant plus de 110 000$ américains ! À noter que même si vous n’êtes pas obligé de dépenser le moindre sou et que vous vous dites que vous y arriverez en faisant preuve de patience, Bellular News estime que la structure du jeu fait en sorte qu’il faudrait dix ans pour parvenir à maximiser son héros sans débourser un seul centime.

En somme, malgré la nature free-to-play du jeu, la grogne se fait déjà sentir au sein de la communauté et des fans de Diablo. Plusieurs accusent Activision-Blizzard de mauvaise foi et de tactiques douteuses en limitant le contenu post-campagne derrière un mur financier tout en rendant la progression de notre personnage plus lente et difficile une fois un certain niveau atteint.

Reste à voir si la firme apportera des correctifs, cette situation n’aidant en rien à redorer son image déjà passablement ternie depuis quelques années.