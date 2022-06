La recharge par USB-C obligatoire en Europe à partir de l’automne 2024

C’est un débat qui dure depuis des années mais l’Union européenne vient de régler le dossier : les téléphones et tous les autres appareils électroniques devront adopter la norme USB-C pour se charger. L’objectif est de réduire le nombre de câbles et de chargeurs que les gens achètent et qu’ils possèdent à la maison pour les aider à réduire le niveau de leurs déchets numériques.

Évidemment, la première chose à laquelle on pense est le fameux port Lightning qu’Apple utilise sur ses iPhone, puisque selon la nouvelle norme européenne, il devra être remplacé par un port USB-C. Ça laisse à Apple encore deux ans pour arriver à le faire, ce qui cadre avec la rumeur d’un iPhone à port USB qui serait mis en marché à l’automne 2023 au plus tôt. On verra bien.

C’est un enjeu à la fois environnemental et économique

L’Europe espère que cela va mener les fabricants à vendre séparément leurs appareils et les blocs d’alimentation. Les gens pourront remplacer leurs vieux appareils sans avoir à remplacer son chargeur. Donc, en principe, ça va aussi coûter moins cher de le faire.

On estime d’ailleurs que cette nouvelle règle va permettre aux consommateurs européens d’économiser 250 millions d’euros et que ça va éviter le rejet de 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année.