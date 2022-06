Apple met son nouveau MacBook Pro en vente

Apple a profité de sa conférence annuelle destinée aux développeurs d’applications du début juin pour présenter deux nouveaux Mac : un MacBook Air et un MacBook Pro à écran de 13 pouces. Le MacBook Air a été mis en prévente la semaine dernière. C’est au tour du MacBook Pro d’être mis en marché cette semaine, à un prix de détail qui démarre à 1700$.

L’appareil a pour particularité d’être animé par la deuxième génération du processeur qui est entièrement développé par Apple, et qui se nomme donc M2. Ce processeur est un fait un «système sur puce» qui intègre aussi le processeur graphique et quelques autres co-processeurs, ce qui permet d’accélérer le traitement de l’information. Une nouveauté sur le MacBook Pro est un «moteur multimédia» qui rend le traitement des vidéos pas mal plus fluide.

L’appareil est assez puissant étant donné qu’il est possible de gérer en même temps sept flux vidéo de résolution 4K sans faire surchauffer sa mécanique. C’est beaucoup. Et comme l’appareil ne fait que 13 pouces, c’est aussi pas mal de muscle dans un format très compact.

Pas aussi compact que le MacBook Air par contre

Le MacBook Pro est un peu plus costaud. Il reprend le même format qu’il a depuis 2016 et c’est probablement son principal défaut : quand on paie 1700 ou même 2000 dollars ou plus pour un nouveau portable, probablement qu’on souhaiterait qu’il ait l’air tout nouveau, et non pas d’un appareil âgé de plus de cinq ans…

D’ailleurs ceux pour qui c’est important vont préférer regarder du côté du MacBook Air qui est plus léger et compact, mais aussi, qui est offert dans une version bleu-noir, ce qui est une première pour Apple.