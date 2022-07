La série de Netflix Stranger Things en met plein la vue avec son monde à l’envers et ses monstres sortis tout droit des pires films d’horreur des années 1980… et des studios montréalais de la spécialistes des effets visuels Rodeo FX. Alain McKenna s’est entretenu avec l’entreprise montréalaise dans le plus récent épisode de la balado Une Tasse de Tech, que vous pouvez visionner ci-après.