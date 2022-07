Ubisoft confirme que Skulls and Bones sera lancé cet automne !

Faisant suite à un développement particulièrement chaotique, Ubisoft a annoncé que le jeu de piraterie en monde ouvert Skulls and Bones verra finalement le jour dans quelques mois ! En effet, la firme française a confirmé que ce dernier sera disponible le 8 novembre sur PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC et Google Stadia. Le jeu fera également partie du service Ubisoft+ sur PC, Google Stadia et Amazon Luna.

Inspiré par les combats navals d’Assassin’s Creed IV: Black Flag, Skulls and Bones prendra place au second âge d’or de la piraterie. En tant que capitaine de votre propre bateau, vous aurez l’occasion d’accepter des contrats et de piller des marchandises sur les mers. De plus, vous pourrez amasser des ressources afin d’améliorer votre bateau et ainsi devenir de plus en plus dangereux. La portion multijoueur étant fort importante au sein du jeu, vous pourrez vous allier à deux autres joueurs pour affronter d’autres corsaires.

Par ailleurs, Ubisoft lancera deux éditions de Skulls and Bones. Ainsi, en plus de l’édition standard, l’édition Premium vous donnera accès à deux missions exclusives, des éléments cosmétiques pour votre capitaine ainsi que votre bateau, un livret d’illustrations, la bande sonore officielle du jeu et un jeton.

Enfin, Ubisoft prévoit supporter le jeu pendant plusieurs années suite à son lancement. Des récits, activités et défis seront notamment ajoutés régulièrement, et ce sans frais.