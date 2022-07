Mise à l’essai du MacBook Air M2 d’Apple

Alain McKenna a testé le nouveau MacBook Air à processeur M2 d’Apple au cours des derniers jours. Avec Pascal Forget, il en discute dans le plus récent épisode de la balado Une Tasse de Tech, dont vous pouvez visionner la version vidéo ci-après.

Aussi: imaginez que votre boulot se passe en partie au bureau, et en partie dans l’univers de réalité virtuelle du métavers. Ça se peut! Et c’est ce que propose l’entreprise québécoise DeepSight pour fournir de la formation et du soutien technique en temps réel aux travailleurs québécois.